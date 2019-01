Recco: appuntamenti, mercatini e musica aspettando la Befana

Gli ultimi appuntamenti della programmazione delle feste e manifestazioni del Natale e capodanno 2019 a Recco, incominciano con il venerdì 4 Gennaio. Presso la Biblioteca Civica Ippolito D’aste alle ore 10,30 letture e laboratori sull’Epifania.

Sabato 5 gennaio 2019 iniziano i saldi presso le attività commerciali cittadine e rimarranno aperte anche nella giornata dell’Epifania. Dalle 9:00 alle 19:00: Mercatino degli artigiani hobbisti. “Cöse faete da mi” Portici Via Biagio Assereto. Alle ore 17,00 nella Sala Polivalente F.Lavoratori “Il teatro più piccolo che c’è” presenta: Folletto Cremino e la magia del Fiore Arcobaleno, per i bambini presenti un piccolo omaggio.

Ore 20:00 Tradizionale Tombolata della Croce Verde presso la palestra scolastica di Via Marconi aperta alla cittadinanza. Domenica 6 gennaio. Dalle 9:00 alle 18:00: Shopping Street in Lungomare Bettolo, mercato con operatori selezionati.

La Befana è in viaggio: come arriverà sul Belvedere Luigi Tenco non è stato ancora comunicato, ma sappiamo di certo che ha predisposto dolcetti e sorprese per i più piccoli ad animare il pomeriggio avremmo la voce di Barbara Band.

Alle ore 15:30: "Sulla scopa sua compagna:Ecco arriva la Befana". Ore 17:00: Concerto dell'Epifania, voce e organo, presso la chiesa di San Martino di Polanesi, località sulle alture di Recco.