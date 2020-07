RDS Play On Tour Summer 2020 fa tappa a Loano

Musica e divertimento “on the road”: a Loano fa tappa l’RDS Play On Tour Summer 2020. Un tour itinerante che andrà ad unificare l’Italia in un abbraccio virtuale.

Loano. Domenica 2 agosto alle 18 in Orto Maccagli a Loano farà tappa l’RDS Play On Tour Summer 2020, il nuovo ed innovativo format con cui la storica emittente radiofonica ha scelto di essere presente e incontrare gli ascoltatori (nonostante il 2020 sia iniziato con una situazione di emergenza che ha costretto gli italiani a rimanere lontano dai propri affetti e a fare delle rinunce necessarie per il bene comune) portando il divertimento e la forza della musica in tutta la penisola. Un tour itinerante che andrà ad unificare l’Italia in un abbraccio virtuale.

RDS 100% Grandi Successi supporterà tutte le date del tour attraverso una serie di attività radio e social correlate: da spazi dove si racconteranno i territori delle regioni coinvolte attraverso le voci e la valorizzazione delle bellezze del nostro Paese come “Regioniamoci su” e “Diario di viaggio” ad un’attività social integrata con l’app di RDS, che permetterà agli ascoltatori di vincere gadget e sorprese speciali.

Spiega il sindaco di Loano, Luigi Pignocca: “Quella che stiamo vivendo è un’estate strana, che tutti noi stiamo cercando di vivere nella maniera più ‘normale’ possibile pur non abbassando mai la guardia rispetto all’emergenza sanitaria. Con l’RDS Play On Tour Summer 2020 vogliamo regalare a tutti i nostri concittadini ed ospiti una giornata di spensieratezza all’insegna della musica e del divertimento con gli amici di RDS”.

Ma non solo: “Tutte le varie attività radio e social che accompagneranno il tour, inoltre, rappresenteranno per Loano e il suo comprensorio un importante strumento di promozione e valorizzazione turistica”, conclude il sindaco.

“La tappa loanese dell’RDS Play On Tour Summer 2020 – aggiunge l’assessore al turismo Remo Zaccaria – farà da preludio alla campagna di promozione turistica e pubblicitaria che, giusto a inizio agosto, verrà veicolata proprio dalle frequenze di RDS. Per cinque giorni (quattro volte al giorno) uno spot racconterà il ‘mare di opportunità’ tra le quali potranno scegliere tutti coloro i quali decideranno di trascorrere le loro vacanze qui a Loano: dal relax in spiaggia allo shopping in centro, dalla corsa alla passeggiata a piedi o in bici nel nostro splendido entroterra. Loano può vantare un’offerta turistica a 360 gradi e riteniamo che un’emittente radiofonica importante e di successo come RDS 100% Grandi Successi sia la vetrina migliore per presentarla a chi ancora non la conosce”.

Il nuovo format itinerante abbraccerà l’Italia da nord a sud in un vero e proprio road tour che attraverserà il Paese con l’obiettivo di riunire gli italiani attraverso la musica, la solidarietà e l’energia di RDS 100% Grandi Successi. Una carovana di auto targate RDS toccherà, infatti, moltissime località per incontrare gli ascoltatori e portare musica, colori e divertimento nelle vie delle nostre città, grazie al supporto e alle molteplici attività degli sponsor Menarini Sustenium, Rigoni di Asiago, Università eCampus, Martino Cous Cous, Acqua oligominerale Rocchetta e Locauto (Partner Automotive), IltuoScudo.it (Technical sponsor) e Decathlon (Technical sponsor).

Il prossimo RDS Play On Tour sarà travolto dall'energia di Sustenium, che si unirà all'abbraccio di RDS per aiutare il Paese durante la ripartenza. In questa occasione abbiamo lanciato la prima SusteniumChallenge 'SHARE YOUR ENERGY', una raccolta fondi destinata al Centro Missionario Medicinali – la Onlus che invia gratuitamente farmaci a chi si trova in condizioni di grave emergenza sanitaria. Durante le tappe del Play On Tour si potrà accedere al nostro stand per pedalare sulla bici Sustenium: dopo ogni corsa di cinque minuti, Menarini darà un contributo economico alla Onlus. Chi non potrà raggiungere il tour, potrà comunque partecipare virtualmente: basterà cliccare sul sito rds.it, alla sezione SusteniumChallenge 'SHARE YOUR ENERGY'.

Rigoni di Asiago Anche quest’anno continua la partnership tra RDS Play on Tour e Nocciolata Rigoni di Asiago. In ogni tappa del Tour, che abbraccerà il Bel Paese, un’auto personalizzata porterà tutta la golosità di Nocciolata insieme ad altre piacevoli sorprese, come gadgets e selfie divertenti da condividere sui social!

Università eCampus L’Università eCampus accoglie l’invito di RDS e aderisce con entusiasmo alla carovana di RDS Play On Tour per veicolare un messaggio di solidarietà, vicinanza ma anche di energia e speranza a tutti gli italiani in questo periodo così particolare. A tal fine ha deciso di premiare i neodiplomati: 1.000 borse di studio per i primi 1.000 nuovi iscritti entro il 14 agosto 2020. L’università eCampus è il principale ateneo online in Italia con 56 percorsi di laurea, tutti orientati al mondo del lavoro e costantemente aggiornati per garantire una formazione d’eccellenza. È organizzata secondo un modello didattico pensato a partire dallo studente, che può pianificare il percorso di studio in base ai suoi impegni, seguire le lezioni online dal proprio computer o dall’App Mobile in qualsiasi momento e contare sul supporto costante del proprio tutor.

Martino Cous Cous Il piacere di incontrarsi e stare insieme per aiutare il nostro paese a superare questo periodo molto particolare. Martino-RDS 100% Grandi Successi, un connubio che firma la qualità. Martino è un’azienda italiana che produce cous cous di elevata qualità e pertanto ben si sposa con RDS, azienda italiana, che produce un servizio di elevata qualità che la rende leader nel settore. In questa estate molto particolare la volontà è stata sin da subito quella di dar valore all’Italia e di far conoscere il nostro paese tramite un tour itinerante che farà divertire tutta la penisola. Una carovana completamente brandizzata, renderà unico il passaggio nelle varie tappe.

Locauto Locauto, azienda leader della mobilità 100% italiana, affiancherà RDS Play On Tour 2020 in tutte le tappe con la fornitura di auto e veicoli per un’estate tutta italiana. “Siamo felici di partecipare a questo progetto di musica e intrattenimento – afferma Giuliano Benaglio, Sponsorship & Communication Director specialmente nel corso di questa estate così diversa dalle altre, nella quale Locauto ha deciso di promuovere una volta di più il viaggio attraverso le bellezze del nostro Paese”

Acqua oligominerale Rocchetta Rocchetta, Acqua della Salute, è un’acqua “amica della pelle” perché contribuisce a preservare l’idratazione della cute dall’interno. È leggera e le sue proprietà detossicanti favoriscono la luminosità della pelle. Garantire all’organismo e alla pelle il giusto apporto di acqua è quindi essenziale per mantenersi in salute, e allo stesso tempo per avere cura della propria bellezza. Non a caso il claim storico di Acqua Rocchetta è “puliti dentro e belli fuori.”

Iltuoscudo.it Zenais insieme a RDS Play on Tour 2020 con Il Tuo Scudo: le nuove patch in rame da applicare su

Ufficio Stampa Comune di Loano smartphone e tablet per eliminare virus, germi e batteri in modo semplice ed efficace. Riconosciuto dall’European Copper Institute, il rame riciclabile utilizzato da Il Tuo Scudo crea una protezione naturale dagli agenti patogeni ed è facilmente applicabile su qualsiasi dispositivo o superficie grazie alla pratica banda adesiva.