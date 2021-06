Rasatura barba: come scegliere il rasoio elettrico

Per avere una rasatura uomo perfetta ci numerosi strumenti per ottenerla, ma il mezzo più efficace e professionale in assoluto risulta il rasoio elettrico. Si tratta di un dispositivo capace di durare molti anni, inoltre è un prodotto che non richiede l’uso della schiuma da barba e non consuma molto sotto il punto di vista energetico. Nel caso in cui si vuole raggiungere un risultato impeccabile attraverso questo articolo si ha la possibilità di rasare la barba in modo facile e veloce.

Rasoio elettrico: come usarlo

Frasi la barba per alcuni può risultare una vera e propria impresa soprattutto se viene utilizzato il rasoio classico, che a seconda delle tecniche usate e della pericolosità dello strumento vi è il rischio di tagliarsi o avvertire bruciori e infiammazioni varie. In linea generale è consigliato effettuare la rasatura della barba la mattina, in quanto il risultato se eseguito in questo momento della giornata è garantito. Per ottenere un esito impeccabile è consigliato sciacquare il viso con acqua calda, rasarsi e risciacquare nuovamente il volto e il collo con acqua fresca, infine bisogna asciugare le parti trattate tamponando con un asciugamano.

Caratteristiche

Prima di acquistare un rasoio elettrico è necessario valutare numerosi aspetti così da scegliere il prodotto ideale. In questo caso è importante esaminare le caratteristiche che riguardano la qualità e la velocità del taglio, la durata e la struttura.

Migliori rasoi elettrici

Tra i migliori rasoi elettrici vi sono due tipologie professionali e funzionali, attraverso questi dispositivo si ha l’occasione di avere una rasatura perfetta in qualsiasi momento della giornata. Tra questi spiccano in maniera particolare:

Philips Shaver Series 3000 S3134/51 Wet & Dry

Braun Series 1 190s-1

Philips Shaver Series 3000 S3134/51 Wet & Dry

Philips Shaver Series 3000 S3134/51 Wet & Dry è un prodotto di alta qualità e decisamente professionale, attraverso la sua prestazione vi è la possibilità di radersi sia a secco sia sotto la doccia in maniera comoda e sicura. Grazie alle caratteristiche di questo dispositivo elettrico potrete fare affidamento al 100% per via della testina speciale che è dotata di un movimento rotatorio, che consente di adattarsi alle parti curve del viso e del collo in modo semplice e veloce.

A differenza di altri prodotti Philips Shaver Series 3000 S3134/51 Wet & Dry non lascia nessuno in balia delle onde, per effettuare una rasatura completa e perfetta servono soltanto 5 minuti. Tramite questo strumento si ha il modo giusto per apparire in pubblico al meglio delle proprie aspettative con guance lisce e perfette.

Braun Series 1 190s-1

Tra i migliori marchi che riguardano i rasoi elettrici vi è Braun, attraverso il modello Series 1 190s-1 si ha la maniera adatta per avere in breve tempo un viso liscio e morbido, così da riuscire ad apparire a qualsiasi evento in modo impeccabile e sempre ordinato.

Si tratta di un dispositivo professionale capace di assicurare un esito unico anche nelle zone del viso e del collo più difficili da raggiungere. La manutenzione di questo rasoio elettrico è decisamente facile ed è possibile lavare l’apparecchio senza ostacoli. Infine, può essere utilizzato sia con il cavo o senza cavo.