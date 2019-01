Rapina giovane del cellulare: genovese rintracciato con un’app ed arrestato

Ieri mattina la Polizia ha arrestato un 24enne genovese per rapina.

Le volanti della Questura sono intervenute in via Gramsci in soccorso di una 21enne genovese che era stata rapinata pochi minuti prima.

La vittima ha raccontato che, mentre si trovava alla fermata dell’autobus intenta a consultare il proprio i-Phone ed era stata colpita violentemente alla mano da un giovane, indossante un giubbotto nero ed un paio di scarpe rosse, che si era impossessato del telefono, caduto a terra, per poi fuggire nei vicoli del Centro storico.

Raggiunta pochi minuti dopo da un amico, a sua volta in possesso del medesimo tipo di cellulare, ha potuto rilevare la posizione del proprio apparecchio grazie all’applicazione “trova il mio i-Phone” indicandola in via del Campo, dove i poliziotti hanno individuato una persona, corrispondente alla descrizione fornita, che custodiva ancora lo smartphone sottratto.

L’arrestato, pluripregiudicato e attualmente sottoposto alla misura della libertà controllata, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Marassi.

È stato inoltre denunciato a piede libero in quanto riconosciuto quale autore di un furto con strappo, commesso la scorsa settima in via San Lorenzo.