Rapina al supermercato di via Martiri della Libertà: presa coppia di genovesi

Ieri sera a Genova Prà i carabinieri hanno identificato e denunciato in stato di libertà per rapina in concorso una 35enne e un 45enne di Genova già noti alle Forze dell’ordine.

La coppia, mentre era all’interno di un supermercato sito in via Martiri della Libertà, è stata sorpresa mentre stava rubando vari generi alimentari per un valore di 80 euro.

Dopo avere consumato il furto, per guadagnarsi la fuga, i due hanno afferrato per il collo il responsabile dell’attività commerciale scaraventandolo a terra e si sono allontanati.

I carabinieri sono tempestivamente intervenuti. Dopo aver visionato il video della sorveglianza, hanno individuato e raggiunto i fuggitivi, che si trovavano a breve distanza dall’esercizio commerciale e avevano ancora con sé la refurtiva che è stata restituita al titolare responsabile della rivendita.