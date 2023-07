Rapallo, R101 Summer Party: cambio servizio bus Amt

Rapallo, R101 Summer Party: Variazioni al servizio bus Amt provinciale. Piazza delle Nazioni chiusa dal 21 al 23 luglio.

Variazioni al servizio bus Amt provinciale. Nei giorni 21, 22 e 23 luglio, piazza delle Nazioni a Rapallo sarà interdetta alla circolazione veicolare e pedonale, pertanto il capolinea delle linee provinciali verrà spostato in piazza Cile.

Il servizio di linea bus Amt sarà oggetto delle seguenti variazioni:

Linee 706, 707: le corse provenienti da S. Margherita Ligure e dirette a Santa Maria / San Pietro, giunte all’incrocio con via della Libertà, proseguiranno sulla stessa effettuando tutte le fermate presenti sulla variazione del percorso. Per le partenze da Santa Maria / San Pietro, giunti alla fine di via della Libertà proseguiranno verso Santa Margherita Ligure come la linea 798.

Linea 775 le corse provenienti da Genova, giunte all’incrocio con via della Libertà, proseguiranno sulla stessa e faranno capolinea in piazza Cile effettuando tutte le fermate presenti sulla variazione del percorso. Le corse in partenza da piazza Cile percorreranno via della Libertà e dal semaforo con via Giustiniani si rimetteranno sul regolare percorso.



Linee Bus 880, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891 e 892: le corse provenienti dalle frazioni, giunte alla Croce Bianca, entreranno in piazza Cile, dove faranno capolinea. In partenza si immetteranno sul regolare percorso attraverso via Trieste. Solo per le linee 891e 892 verrà istituita una fermata provvisoria davanti alla “Casa della Calza”.



Linee Bus 893, 895 e 896: le corse provenienti dalle frazioni, giunte al semaforo di via Giustiniani proseguiranno verso piazza Cile effettuando tutte le fermate presenti sulla variazione del percorso. Le corse in partenza da piazza Cile percorreranno via della Libertà e, giunte al semaforo con via Giustiniani, riprenderanno il regolare percorso.

Linea 798 servizio bus regolare.

Le fermate comprese tra corso Matteotti incrocio via della Libertà, corso Italia e piazza delle Nazioni saranno disabilitate. Inoltre, nelle stesse giornate, la biglietteria Amt in piazza delle Nazioni sarà chiusa. I titoli di viaggio potranno essere acquistati tramite APP Amt presso le seguenti rivendite:

In zona P.zza Cile (capolinea provvisorio): BAR HAPPY – via della Libertà, 98.

CAFFE DELLA PAIX – via della Libertà, 21/23.

TABACCHERIA FONTANA MARIA TERESA – via Mameli, 73.

In zona Piazza delle Nazioni (Capolinea abituale): BAR ITALIA – corso Italia, 27

TABACCHERIA LA PIAZZETTA – sottopasso Stazione FS – Rapallo



Si consiglia di acquistare i titoli di viaggio in anticipo oppure tramite la APP di Amt poiché alcune rivendite potrebbero essere chiuse.