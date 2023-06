Rapallo, festa Madonna di Montallegro: bus Amt cambio orario

Festa patronale Madonna di Montallegro a Rapallo. Variazioni al servizio Bus Amt.

Nelle giornate da sabato 1 luglio a lunedì 3 luglio 2023, in occasione della festa patronale Madonna di Montallegro a Rapallo, i bus Amt di linea subiranno le seguenti variazioni al servizio:

Per tutto il periodo la corsa linea 798 in partenza da Battilana alle ore 20:00 sarà limitata a Chiavari FS. Per tutto il periodo le corse della linea 896 in partenza da Zoagli alle 10.55 e da Rapallo FS alle 11.30 saranno sospese.

Domenica 2 luglio le corse della linea 798 in partenze da Battilana delle 10:00, 11:00 e 12:00 saranno limitate a Chiavari FS. La partenza delle 11:05 da Santa Margherita Ligure sarà limitata a San Pietro e riprenderà regolare percorso da Chiavari FS alle 12:06.

Le partenze previste delle 12:05 e 13:05 da Santa Margherita a Ligure prenderanno servizio rispettivamente alle 13:06 e 14:06 da Chiavari FS.