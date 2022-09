Raduno di Pesca alla lampuga a Varazze e nono Memorial Renato Geronazzo

Il Gruppo Pesca Sportiva dalla Barca della Lega Navale Italiana Sezione di Varazze, organizza per domenica 11 settembre 2022, con inizio alle ore 8:00, il raduno di “Pesca alla Lampuga e altri pelagici”, nono Memorial Renato Geronazzo, suo compianto Dirigente: «manifestazione ludico amatoriale, riservata ad imbarcazioni con equipaggi a coppie, in regola con il censimento della pesca sportiva», come da allegato «Regolamento in versione pdf scaricabile.»

Evento organizzato nel rispetto delle regole e normative emanate delle Pubbliche Autorità competenti e del Codice di Condotta Responsabile della Pesca Sportiva Amatoriale che, tra l’altro, recita: «La pesca sportiva o ricreativa ha avuto una evoluzione fortemente influenzata dalle trasformazioni sociali ed economiche; originariamente finalizzata esclusivamente al consumo alimentare, la pesca sportiva o ricreativa è divenuta oggi una attività che assume nuovi e molteplici significati: agonismo, attività di svago e occasione per il cittadino di un rapporto diretto con l’ambiente naturale.»

Un’importante opera di sensibilizzazione, per la conservazione dell’ambiente marino, quella svolta dal locale Gruppo di Pescatori Amatoriali (Ambasciatore Pelagos) che ogni anno si concretizza con un incontro a tema, denominato “A pesca e u mâ”, organizzato dall’Amministrazione Comunale, firmataria della “Carta di partenariato Pelagos”, con la collaborazione delle Scuole, delle locali associazioni di pescatori, dei Circoli Velici, del Museo del Mare, della Direzione della Marina di Varazze, del locale Centro di Educazione Ambientale.

