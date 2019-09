Raduno di Fiat 500 nel Golfo Dianese

Organizzato dal Club 500 Golfo Dianese, quest’anno giunge alla ottava edizione

Saranno 120 le Fiat 500 al Raduno di domenica 15 settembre

Domenica 15 settembre San Bartolomeo al Mare e il Golfo Dianese ospiteranno l’ormai tradizionale Raduno FIAT 500 derivate e moderne organizzato dal Club 500 Golfo Dianese, che quest’anno giunge alla ottava edizione. Il programma prevede la partecipazione di un numero massimo di 120 auto, con iscrizioni a partire dalle ore 8:30 in via della Resistenza (prenotazione obbligatoria entro giovedì 12 settembre). Le auto saranno parcheggiate sul Lungomare delle Nazioni, per dare possibilità ai presenti di fare foto ricordo con il mito assoluto dell’autovettura utilitaria italiana. Alle ore 11:00 è prevista la partenza del giro turistico nelle vallate del Golfo dianese, con aperitivo a Diano Castello, alle ore 12:30, offerto dalla Associazione Amici del Castello. Dopo il pranzo (ore 13:30 al Ristorante San Matteo) le automobili partecipanti torneranno in Piazza Torre Santa Maria e sul Lungomare di Diano Marina, dove – a partire dalle ore 15:30 – verranno effettuate le premiazioni.

Maggiori info e foto: www.club500golfodianese.it

Informazioni per il pubblico:

Ufficio IAT San Bartolomeo al Mare

Piazza XXV Aprile, 1

Tel. +39 0183 41 70 65

turismo@sanbart.it