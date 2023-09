Raduno di auto storiche a Voltri domenica 1 ottobre

Domenica 1 ottobre 2023 la delegazione del ponente genovese vede il raduno di auto storiche “Memorial Franco Lombardo”.

Le quattro ruote d’epoca si incontreranno in Piazza Caduti Partigiani Voltresi accanto al grande piazzale di accesso al mare poco lontano dal capolinea del bus numero 1.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Voltri 2000, attiva sul territorio da oltre dieci anni, in collaborazione con il Club Ruote d’Epoca “Riviera dei Fiori”. Un evento che vedrà la sfilata dei mezzi per le vie cittadine, la presenza del Gruppo Storico di Voltri che presenzierà con i costumi d’epoca.

Ai partecipanti con i veicoli interesse storico sarà consegnato un “pacco gara” con un ricordo targato Pro Loco Voltri 2000, è previsto un pranzo condiviso in clima di amicizia e di passione.

Dopo il pranzo, i presenti assisteranno alla partenza della “Staffetta della rinascita”, oggi alla terza edizione che vede il passaggio di podisti per le vie genovesi in segno di ripartenza dopo il drammatico crollo del ponte Morandi.

Un evento che vuole unire la passione per i mezzi antichi, la voglia di valorizzare il territorio ed anche avere un occhio di riguardo per la solidarietà. Per informazioni: Pro Loco Voltri 2000. Roberto Polleri