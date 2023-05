Raccolta di beni per l’emergenza alluvione in Emilia Romagna da parte dell’Associazione di promozione sociale Astrofili Spezzini

La raccolta, indirizzata alla zona Nord-Ovest alta della città (La Chiappa-Foce-Marinasco) avrà inizio sabato 27 dalle ore 9.30 alle 15.00 presso il parco dell’Osservatorio di Monte Viseggi che aprirà in via eccezionale per la raccolta. (Via Viseggi 15). Tutti i materiali raccolti verranno consegnati dai soci AAS alla Protezione Civile di Borghetto di Vara per il successivo trasporto nelle zone colpite dall’alluvione.

Sono graditi i seguenti beni:

Generi alimentari a lunga conservazione

Prodotti per l’igiene della persona

Power Bank

Prodotti per pulizia e sgombero come: (lista protezione civile Emilia Romagna)

Stivali

Guanti

Pale

Secchi

Caschi

Stracci

Tira acqua

Tute da lavoro

Occhiali protettivi

Carriole

Spazzoloni

Cassette di plastica

Pompe di sollevamento

Idrovore

Idropulitrici

Generatori

Bobcat con pala.

Per eventuali informazioni Whatsapp 320.6767703