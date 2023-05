Ingresso omaggio al parco per i bimbi dell’Emilia Romagna, iniziativa di Leolandia, parco a tema della Lombardia

Leolandia, parco a tema più amato dai bambini situato in Lombardia, esprime la sua vicinanza alle famiglie colpite dall’alluvione in Emilia Romagna: tutti i bambini fino a 10 anni di età provenienti dalle province di Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, fino al 31 luglio avranno diritto all’ingresso omaggio al parco, abbinato ad uno sconto del 50% per i loro accompagnatori. Un’offerta a loro dedicata, sperando che una giornata al parco possa, almeno per un giorno, concedere un po’ di svago.

Giuseppe Ira, Presidente di Leolandia, dichiara: “Leolandia è il parco per le famiglie e ci sentiamo direttamente coinvolti nel dolore di chi ha perso la propria casa, luogo di emozioni, ricordi e simbolo stesso di famiglia. L’Emilia Romagna, inoltre, è una regione che ci ha sempre dimostrato grande affetto in termini di provenienza degli ospiti. Tutti i bambini meritano un sorriso, che questa tragedia può aver spento. Abbiamo quindi deciso di aiutarli insieme alle loro famiglie, puntando su quello che sappiamo fare meglio: offrire momenti di serenità e spensieratezza, il primo passo verso il ritorno alla normalità”.

