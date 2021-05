Quinta edizione del Lerici Music Festival dal 16 luglio al 7 agosto torna ad animare il Golfo dei Poeti e le sue meraviglie naturalistiche.

Quinta edizione del Lerici Music Festival presso Villa Marigola, Parco Shelley alle ore 20.30.

Dal 16 luglio al 7 agosto la rinomata località turistica ligure ospiterà la quinta edizione della kermesse musicale internazionale da cui prende il nome.

Un omaggio del Maestro Gianluca Marcianò alla sua città d’origine.

Così nasce il Lerici Music Festival. Rassegna precedentemente nota con il nome di Suoni dal Golfo e divenuta Lerici Music Festival in occasione dell’edizione 2020.

Un sogno che diventa realtà: portare la perla del Levante ligure al centro della scena musicale internazionale.

Perla in cui il Maestro Marcianò grazie alla sua carriera di direttore d’orchestra si muove esibendosi sui palchi di tutto il mondo.

«Sono molto orgoglioso di festeggiare il quinto anniversario del Lerici Music Festival con un programma di altissimo profilo, con grandissime star italiane e straniere.

Quest’anno ritorna l’orchestra sinfonica, con musicisti da tutto il mondo ed a loro si uniscono i protagonisti delle scorse edizioni e nuovi amici come Yuja Wang, Khatia Buniatishvili, Francesca Dego, Daniele Rustioni ed Andreas Ottensamer.

Proseguiamo con soddisfazione il percorso che ci lega ad Opera for Peace ed alla European Foundation for Support of Culture, ed apriamo nuovi orizzonti sul jazz ed il teatro musicale.

Tre intense settimane di musica e non solo con una camera acustica per offrire la migliore esperienza d’ascolto.

Ultima novità sarà la settimana dedicata ad uno strumento musicale, che quest’anno sarà il Sassofono.

Avremo i migliori sassofonisti da tutto il mondo che si esibiranno in concerto, ci faranno conoscere più da vicino il loro strumento e terranno masterclass per giovani musicisti.

Non vedo l’ora di iniziare!», sono le parole di Gianluca Marcianò, direttore artistico del festival.

Dal 2020 è Maurizio Roi a costruire l’ambizioso percorso di un festival che mira ad inserirsi tra le più significative realtà della scena musicale internazionale.

Direttore generale noto in Liguria per i suoi precedenti di Sovrintendente del Teatro Carlo Felice di Genova.

«Nonostante il covid, il festival cresce», le sue parole a proposito della quinta edizione del Lerici Music Festival.

Parole che, ancora una volta, evidenziano la ferma volontà di fare del Lerici Music Festival una realtà in continuo divenire verso l’eccellenza.

Tra le novità, che contribuiranno alla crescita dell’ambiziosa operazione culturale denominata Lerici Music Festival e alla valorizzazione del territorio che la ospita, la scelta di prestigiose sedi per i concerti.

Villa Marigola, edificio storico risalente alla seconda metà del XIII secolo, costruito sulla sommità del promontorio che separa le due insenature di Lerici e San Terenzo.

E il Parco Shelley, parco pubblico adiacente alla villa che fu residenza del poeta inglese Percy Bysshe Shelley.

La programmazione di questa edizione 2021 spazia tra secoli comprendendo – sia per quel che concerne il repertorio sinfonico che cameristico – rilevanti pagine dei più celebri compositori della storia della musica.

Prevede molti ritorni, oltre che imperdibili novità.

Il ritorno di numerosi artisti che del festival costituiscono ormai il cuore pulsante.

Tra questi Carmen Giannattasio, Anna Tifu, Costanza Principe, Erica Piccotti, Gabriele Pieranunzi, Miriam Prandi, Ludovica Rana, Giulio Plotino, Francesco Fiore, Luigi Maio, Mario Stefano Pietrodarchi, Paolo Carlini.

Insieme a novità come le presenze di Peppe Servillo, Francesca Dego, Daniele Rustioni, Gile Bae e Alessandro Carbonare.

E ancora vere e proprie star del panorama classico interazionale come Yuja Wang, Khatia Buniatishvili e Andreas Ottensamer.

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, compositore in residenza del Lerici Music Festival, sarà Alexey Shor.

Il cartellone prevede 6 concerti sinfonici, 24 cameristici, spettacoli di teatro musicale e jazz, masterclass e incontri su tema musicale.

Tra gli eventi collaterali ad esso collegati, il Fringe Festival, una serie di 6 concerti – ambientati nei borghi più ricchi di fascino e caratteristici del Comune di Lerici – che vedranno coinvolti alcuni degli artisti ospiti del festival.

Da segnalare, l’evento finale del Premio Pianistico “Concerti a Teatro” promosso dalla Fondazione Carispezia che si terrà nella splendida cornice di Villa Marigola di Lerici in concomitanza con questa quinta edizione del “Lerici Music Festival”.

L’iniziativa, prevista domenica 18 luglio, presenta così una collaborazione tra queste due rilevanti manifestazioni nell’intento comune di promuovere la musica classica e valorizzare la vocazione culturale del nostro territorio.

La direzione artistica è rispettivamente di Miren Etxaniz e di Gianluca Marcianò.

Durante la serata la giuria popolare del concorso, che in questi mesi ha valutato i 69 concorrenti su una piattaforma online, ascolterà dal vivo i tre giovani finalisti decretando l’assegnazione dei premi previsti.

Borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione Carispezia.

La possibilità di esibirsi nella prossima edizione della rassegna “Concerti a Teatro” (1° classificato), nella stagione 2022 del “Lerici Music Festival” (2° classificato) e nella stagione della Società dei Concerti onlus – La Spezia (3° classificato)

L’evento sarà trasmesso anche in streaming sul sito per consentire a tutti di partecipare.

www.concertiateatro.it

Lerici Music Festival 2021 – Partner

Istituzioni: Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, Regione Liguria e Comune di Lerici-Lerici Coast, Fondazione Carispezia, Lega Navale Lerici

Special Partner: European Foundation for Support of Culture Malta, Opera for Peace, Aspect Foundation, Al Bustan Festival, Musica con le Ali, Crédit Agricole

Media Partner: Avvenire, Radio Mca, Ermitage TV

Il boxoffice aprirà al pubblico mercoledì 19 maggio presso la sede del festival in piazza Mottino 7, Lerici.

Per ulteriori informazioni su programma e biglietti www.lericimusicfestival.com