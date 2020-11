Qui Amt | Alcuni servizi modificati e chiusure per manutenzione

Oltre alla chiusura anticipata della metropolitana per le serate di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 novembre 2020, ci sono altri servizi di Amt che subiscono delle modifiche.

A partire da lunedì 9 novembre, nei giorni feriali e al sabato, la ferrovia a cremagliera Principe – Granarolo sospenderà il servizio alle ore 20.20 con ultima corsa da Principe.

La chiusura serale anticipata consentirà lo svolgimento di prove tecniche di funzionalità in linea della vettura 2, che verranno svolte nelle ore notturne. L’orario festivo resterà invariato.

Per quanto riguarda l’ascensore di Quezzi nella giornata di martedì 10 novembre resterà chiuso dalle ore 9.00 alle ore 18.00 per consentire lo svolgimento di attività di manutenzione straordinaria.

Infine, la linea Taxibus I07 (via Brin – via Buonarroti), in seguito alla chiusura al transito veicolare di via Buonarroti per lavori stradali, nelle giornate da lunedì 9 novembre a venerdì 13 novembre, non sarà attiva dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 18.00.