Uomini della Squadra Mobile hanno bloccato un senegalese di 19 anni che aveva appena ceduto una dose di hashish in cambio di quindici euro ad un giovane sudamericano e, in Vico della Vena, un marocchino 25enne trovato in possesso di 13 gr. di hashish già suddiviso in barrette.

Per il 19enne, sono state avviate anche le pratiche per l’espulsione, disposta dal Questore di Genova.