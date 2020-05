Protezione animali Savona cerca volontari staffettisti

La Protezione Animali savonese raccoglie animali selvatici feriti, malati o ed in difficoltà in tutta la provincia ed ha estremo bisogno di un servizio gratuito di “volontari staffettisti” che aiuti a far arrivare a destinazione gli animali soccorsi nel più breve tempo possibile.

Le maggiori esigenze provengono dalle zone di ALBENGA, FINALE LIGURE e della VALLE BORMIDA, per portare gli animali raccolti giornalmente dai volontari locali alla sede di Savona dove vengono ricoverati e curati.

Lo “ staffettista” ideale potrebbe essere un rappresentante, un trasportatore o un pendolare che giornalmente va e viene per lavoro, anche in treno o in corriera, meglio ancora se con auto o moto propria, al quale verrebbero affidati piccoli trasportini o scatole traforate poco ingombranti, da trasferire al reparto di cura di via Cavour 48 r a Savona.

Chi volesse aderire (senza scopo di lucro) può segnalare nome, cognome, numero di telefono ed e-mail al reparto selvatici dell’ENPA in via Cavour 48 r a Savona, telefono 019 824735, e-mail savona@enpa.org, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Gli stanchi e pochi volontari dell’Enpa ringraziano.