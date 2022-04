Prossimi appuntamenti a Palazzo Fascie in programma per questo weekend a Sestri Levante tra libri e letteratura.

Prossimi appuntamenti a Palazzo Fascie. Cosa succede?

Un altro fine settimana ricco a Sestri Levante, con le iniziative a cura del Comune e di Mediaterraneo Servizi, tramite il Sistema Bibliotecario Urbano, il MuSel – il Museo Archeologico e della Città, in collaborazione con l’Associazione A.Bi.Ci.

Venerdì 8 aprile, alle ore 17, in sala Bo al primo piano di palazzo Fascie, si terrà la presentazione del libro Generali e burocrati nazisti in Italia: 1943-1945. Gli interrogatori dei vinti di Sandro Antonini, dialogano con l’autore gli storici Luca Borzani e Giorgio Pagano.

La partecipazione è gratuita ma soggetta a prenotazione al numero 0185-478530 o all’indirizzo mail iat@mediaterraneo.it.

Il libro, unico nel suo genere, è reso possibile dalla consultazione delle fonti depositate ai National Archives and Record Administration (NARA), fondati nel 1934 a College Park, in Maryland, Usa.

Costituiscono l’impalcatura fondamentale del lavoro i verbali degli interrogatori di importanti gerarchi nazisti e dei loro subordinati, distaccati dal comando supremo, l’OKW, a operare in Italia tra il 1943 e il 1945.

Come recita il sottotitolo, è una storia che si dipana sui racconti dei vinti, commentati e rivisti; in particolare, dei responsabili di maggior livello presenti nel paese, come il maresciallo Albert Kesselring, capo delle forze militari, il generale Karl Wolff, capo delle SS e della polizia, l’ambasciatore preso il governo di Salò Rudolf Rahn e, per un certo periodo, Fritz Sauckel, addetto alla spasmodica ricerca di lavoratori da inviare in Germania, con le buone o con le cattive, cioè attraverso la loro deportazione.

A questi si aggiungono altri personaggi, di importanza variabile, come il generale Siegfried Westphal, capo di Stato Maggiore del quartier generale tedesco, il colonnello Ernst Zolling, capo del controspionaggio nello stesso settore, il fiduciario di Wolff, ovvero l’SS Eugen Dollmann e così via.

Ne risulta un quadro composito e un tragico affresco, che caratterizza una presenza costata alla popolazione lacrime, sangue e decine di migliaia di caduti.

Perché oltre ai citati compaiono nomi tristemente famosi, che hanno già svolto compiti terribili in altri paesi, contribuendo alla tragedia dell’Olocausto.

Parecchi di criminali di guerra, specie SS; hanno alle spalle colpe incancellabili, e durante la lotta antipartigiana, senza farsi scrupoli di sorta, sono responsabili di massacri ai danni di inermi cittadini, di donne e bambini, di stupri, di incendi di paesi, di deportazioni.

A questi si aggiungono anche soldati e militi della Repubblica sociale: Decima mas, Guardia nazionale repubblicana, Brigate nere, reparti delle quattro divisioni rientrate dalla Germania, che avrebbero dovuto costituire le fondamenta del nuovo esercito e che invece sono spesso impiegati come rastrellatori al fianco dei nazisti.

Sandro Antonini è uno studioso dell’età contemporanea, autore di numerose pubblicazioni in campo storico e letterario.

Gli ultimi libri pubblicati sono: La «Banda Spiotta» e la brigata nera genovese «Silvio Parodi».

Una anatomia dei crimini fascisti: 1943-1945 (2021), Omicidio al bacino n. 2. Un’indagine genovese del commissario Foscari (2021) I Magnifici a Sestri Levante.

Presenze nobiliari dal XVI al XVIIII secolo: una rilettura della storia (2019), La luce sporca (2019).

Sabato 9 aprile, alle ore 18, presso la Biblioteca del Mare di Riva Trigoso il Sistema Bibliotecario di Sestri Levante ospiterà, invece, la settima edizione di Incipit Offresi, il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, ideato e promosso dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in sinergia con Regione Piemonte, che per la prima volta nella sua storia fa tappa in Liguria.

A condurre l’incontro, vero e proprio spettacolo di intrattenimento, gli attori di B-Teatro, con gli interventi musicali di Mao.

Incipit Offresi è un format a tappe: la sfida si giocherà a colpi di incipit all’interno delle biblioteche e dei luoghi di cultura con l’obiettivo di scovare nuovi talenti e creare uno spazio dove tutti gli aspiranti scrittori possono presentare la propria idea di libro, incontrare e dialogare con gli editori coinvolti nelle varie fasi del progetto.

Durante ogni appuntamento gli aspiranti scrittori avranno 60 secondi di tempo per leggere il proprio incipit o raccontare il proprio libro e saranno giudicati dal pubblico in sala e dalla giuria tecnica.

I primi classificati di ogni tappa e gli eventuali ripescaggi potranno accedere alle semifinali per giocarsi la possibilità di approdare alla finale, in programma a giugno 2022.

I concorrenti primo e secondo classificato riceveranno rispettivamente un premio in denaro di 1.500 e 600 euro; saranno inoltre messi in palio, fra tutti i partecipanti alla finale, il Premio Italo Calvino, Indice dei Libri del Mese, Golem, Leone verde, Coop ed eventuali altri premi assegnati dagli editori.

La partecipazione a Incipit Offresi è gratuita e aperta agli scrittori, esordienti e non, maggiorenni, di tutte le nazionalità. I candidati dovranno presentare le prime righe della propria opera: l’incipit, appunto, un massimo di 1.000 battute con le quali catturare l’attenzione dei lettori e una descrizione dei contenuti dell’opera (max 1.800 battute).

L’incipit deve essere inedito (le opere autopubblicate sono parificate alle inedite poiché prive di regolare distribuzione). La gara si svolgerà in lingua italiana. La possibilità di partecipare alle tappe è garantita fino ad esaurimento dei posti disponibili.

La gara di Incipit Offresi sarà trasmessa sulla rete 7WEB.TV.

Incipit Offresi è un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese e Regione Piemonte, con la collaborazione della Scuola del Libro di Roma e con la sponsorizzazione di NovaCoop.

La tappa di Incipit Offresi di Sestri Levante è realizzata in collaborazione con il Sistema Bibliotecario di Sestri Levante, gestito dalla società “in-house” Mediaterraneo Servizi, e il Comune di Sestri Levante.

Il Premio Incipit e il campionato sono dedicati a Eugenio Pintore per la passione e la professionalità con cui ha fatto nascere e curato Incipit Offresi.

INFO E ISCRIZIONI PER PARTECIPARE AL CONTEST:

Sabato 9 aprile, ore 18

Biblioteca del Mare (Riva Trigoso)

Incipit Offresi

www.incipitoffresi.it – info@incipitoffresi.it

339 5214819

INFO E PRENOTAZIONI PER PARTECIPARE COME PUBBLICO:

0185-478530

iat@mediaterraneo.it