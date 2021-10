Previsti blocchi anche nella giornata di lunedì 18 ottobre

Ieri sera dalle 23 e per tutta la notte in circa 200 hanno presidiato il varco di Ponte Etiopia. Oggi sono rimasti ancora chiusi i varchi portuali Etiopia e Albertazzi sempre del Porto di Genova.

Attualmente (sono le 23.30) in lungomare Canepa c’è una lunga fila di tir fermi che aspetta per potere entrare nel porto.

I Tir sono fermi da ormai due giorni in attesa di poter accedere al porto, mentre i lavoratori dello scalo che hanno aderito alla protesta No Green pass ribadiscono la richiesta di stoppare imposizioni e limitazioni sul lavoro adottati dal Governo Draghi.

I lavoratori del porto sono supportati anche da diversi cittadini che si sono accampati nei pressi dei varchi.

Per domani sono previsti tre differenti presidi. Uno a Ponte Etiopia in lungomare Canepa a Sampierdarena di 24 ore; uno in via Albertazzi dalle 5:45 alle 24, dall’accesso utilizzato anche per i traghetti ed l’altro dal varco Nino Ronco (viale Africa, alla foce del Polcevera) dalle 5.45 alle 24.00.

