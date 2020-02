Perugia-Spezia, Italiano: Teniamo i piedi per terra

Alla vigilia della sfida al Perugia, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano analizza così il momento dei suoi.

“Ci attende un’altra prova difficile contro una squadra di alta classifica che sta vivendo un buon momento; i ragazzi sanno benissimo l’importanza della gara di domani e che è necessario proseguire nel nostro percorso, mettendo in campo qualità e mentalità, cercando di imporre il nostro gioco, consapevoli di poter dire la nostra contro chiunque, ma senza mai peccare di presunzione o essere superficiali.

Ogni singolo elemento della squadra sta spingendo forte, i ragazzi sanno bene che gli quanto fatto in allenamento si ripropone poi in gara; per me non è di certo semplice far le scelte, farò le valutazioni del caso settimana dopo settimana, l’importante è che chi gioca titolare o chi entra in corso dia il massimo, come è avvenuto fino ad oggi.

Vitale e Di Gaudio? Calciatori esperti abituati a fare campionati di vertice, non sono ancora in condizione per partire dall’inizio, ma stanno lavorando molto bene e si sono calati alla perfezione in questa realtà; Vitale non partirà per l’Umbria, ha accusato un piccolo risentimento muscolare, pertanto resterà qui per le cure del caso.

Il Perugia? Cosmi ha riportato entusiasmo all’ambiente, siamo consci che ci attenderà un ambiente infuocato; Iemmello è il capocannoniere del torneo, inoltre i biancorossi sono la squadra che ha potuto usufruire di più rigori nel corso del campionato, significa che attaccano forte l’area di rigore, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra, entrare con il piglio giusto e non temere di giocare il nostro calcio.

L’ambiente spezzino ci sta trasmettendo grande carica, noi però dobbiamo da una parte sfruttare questo entusiasmo, dall’altra tenere i piedi ben piantati per terra, perchè la strada è ancora lunga e non dobbiamo commettere l’errore di abbassare la tensione.

Turnover? Dalla prossima faremo le opportune valutazioni, anche perchè voglio che tutti si sentano parte del progetto, ma ad oggi l’unico pensiero è il Perugia”