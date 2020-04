Proroga per il concorso e premio fotografico Nicali-Iren

Stelle nello Sport: proroga per il Concorso scolastico e il Premio fotografico Nicali-Iren!

L’adesione ai progetti 2020 di Stelle nello Sport, nonostante questo momento di “grave emergenza” è altissima. L’obiettivo, da sempre, è quello di essere al servizio del mondo sportivo e delle scuole e in tal senso è stato deciso di prorogare i termini per partecipare al Concorso scolastico “Il Bello dello Sport” e al Premio Fotografico Nicali – Iren.

Gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado della Liguria potranno inviare il proprio disegno o testo sul tema “Il Bello dello Sport” fino al 15 maggio prossimo alla mail info@stellenellosport.com. E’ possibile scaricare il modulo QUI e realizzare il proprio elaborato. Anche i docenti in possesso di elaborati cartacei realizzati prima della chiusura delle scuole, potranno far ritirare il tutto tramiti i consueti canali di stelle nello Sport.

Per inviare le proprie foto al Premio Fotografico Nicali – Iren, invece, ci sarà tempo fino al 30 aprile prossimo. Lo Sport non si può praticare? E allora Stelle nello Sport ce lo fa vivere attraverso l’immortale arte della fotografia. In attesa di poter “tornare in campo” tutti potranno inviare i propri “scatti” relativi a momenti di sport: l’entusiasmo per una vittoria, la gioia per una premiazione, la concentrazione per un gesto tecnico, l’energia di giovani a contatto con la propria disciplina sportiva. Un atto d’amore per lo Sport attraverso una, due o tre fotografie che devono essere inviate alla mail foto@stellenellosport.com o tramite whatsapp al 3929591172. Tutte le foto che arriveranno entro il 30 aprile parteciperanno all’ottava edizione del Premio Fotografico Nicali–Iren e saranno pubblicate sulla pagina Facebook di Stelle nello Sport e votate. Le 20 fotografie che avranno totalizzato il numero maggiore di “Mi piace” costituiranno la Mostra “Stelle nello Sport” 2020 e tra queste, la Giuria selezionerà il podio. Gli autori delle 3 foto vincitrici saranno premiati con un Monopattino elettrico IrenGO, un viaggio GNV per 4 persone con auto in Sardegna o Sicilia e un orologio Nokia “Activity e Sleep Watch”.

Prosegue, fino al termine della stagione scolastica, anche il progetto “Una Classe di Valori”. Marco Callai, vicepresidente dell’Associazione Stelle nello Sport, coordinerà gli incontri tra studenti e campioni dello sport utilizzando i sistemi della didattica a distanza con “conferenze” su Google Meet. In scena sono andati già gli incontri tra gli studenti dell’IC Sturla e i fratelli Paola e Matteo Fraschini e tra gli studenti dell’IC Oregina e il nuotatore paralimpico Andrea Cadili Rispi. “Con il Concorso scolastico e gli incontri a distanza riusciamo a fornire ai docenti due strumenti importanti per portare avanti le lezioni di educazione fisica e la promozione della sport e dei suoi valori”, spiega Marco Callai.