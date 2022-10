“Progetto Liguria”: presentata oggi la fiction internazionale che sarà girata in regione

Genova – Prende forma “Progetto Liguria”: una fiction in dieci episodi, costruita con i moderni codici cinematografici e d’intrattenimento, che sarà girata nei luoghi più suggestivi della regione, in modo da unire una trama coinvolgente alla scoperta di eccellenze locali.

Oggi il lancio, nella cornice di Villa Bombrini a Genova, in collaborazione con la FONDAZIONE GENOVA LIGURIA FILM COMMISSION, alla presenza dei rappresentanti della casa di produzione cinematografica genovese Studio Comunica, che due anni fa ideò questa serie con l’intento di valorizzare un territorio prezioso.

L’iter venne interrotto dalla pandemia: dopo lo stop imposto dal Covid, oggi finalmente si concretizza la volontà di riprendere il progetto in versione ampliata per un rilancio delle attrattive regionali che coinvolga anche le comunità, contribuendo a diffonderne ulteriormente la conoscenza senza confini.

Sono, infatti, in corso di valutazione modelli di distribuzione adottati da piattaforme streaming quali Disney+ e Prime Video ; AmazonPrime. La fiction sarà presentata ai maggiori festival internazionali del settore: Roma, Parigi, Londra, Berlino, Los Angeles, New York , Barcellona e Madrid.

“Tramite questa fiction porteremo la Liguria nel mondo – ha sottolineato il direttore di produzione Studio Comunica, il dott. Giorgio D’Acunzo – ; abbiamo potuto contare sull’appoggio di diversi enti ed istituzioni del territorio che, uno dopo l’altro, si sono uniti sposando il progetto: Marina Militare, la maggior parte dei Comuni della Liguria, Regione Liguria, il Ministero dei Beni Culturali, tramite il segretariato regionale, Camera di Commercio di Genova e Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confcommercio Genova Inoltre, dobbiamo prestare una particolare attenzione alla Fondazione Genova Liguria Film Commission, che ci sta supportando in modo straordinario, erogando una professionalità ed una competenza assolute. L’azienda genovese TONNO MARUZZELLA si è posizionata come OFFICIAL SPONSOR dell’Operazione Inoltre anche un simbolo delle Liguria come IL CONSORZIO DI TUTELA OLIO DOP RIVIERA LIGURE sia all’interno del progetto accanto ad un’altra una risorsa inestimabile per la Liguria I CAVALLI SELVAGGI DELL’AVETO. Inoltre, è sorprendente constatare che una forza armata, quale la MARINA MILITARE, sia accanto ad un territorio, mettendo a disposizione per la Fiction, NAVE AMERIGO VESPUCCI, il gioiello della Marina Militare, considerata universalmente la nave più bella del mondo. Definita dalla stampa estera: simbolo del Made in Italy, assieme al brand Ferrari.

Cosa racconta la Fiction?

Tutto incomincia con una foto degli inizi del 900 ritrovata in un vecchio baule in Spagna. La foto ritrovata rimanda in Italia, In Liguria, alle 5 Terre, precisamente a Riomaggiore tratto di costa ligure dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco.

Maria, un’antropologa spagnola, quarantenne, appassionata di trekking, che sta seguendo la misteriosa foto che, pertanto, deve raggiungere le Cinque Terre per alcune ricerche sul territorio. Maria è interessata ai Santuari delle piccole comunità.

Che cosa sta cercando esattamente Maria?

Alain un francese vive sulla sua barca a vela sta lasciando la Francia via mare per entrare in Italia. Deve raggiungere le 5 Terre, costeggiando tutta la Liguria.

Lo vediamo mentre con la sua barca, uno sloop inglese in legno di noce, si lascia alle spalle la rada di Villefranche all’altezza di Cap Ferrat lancia al vento un ultimo bacio alla sua Francia che sta per lasciare forse per sempre.

Francesco

Francesco ha ottanta due anni in forma, incredibilmente caparbio magro, asciutto. vuole essere lasciato in pace. Ormai è convinto che la sua vita sia arrivata al capolinea

Ex allievo della scuola ufficiali sul Vespucci, che gli è rimasta nel cuore, resta un ricordo intenso ed emozionante del periodo trascorso sul Vespucci

Beatrice e Gabriele

Ci sono poi Beatrice e Gabriele (madre e figlio). La madre è una quarantenne, insegnante e il figlio ha 10 anni.

La mamma ha subito un grave trauma e per staccare un po’ parte con il figlio per un breve soggiorno alle Cinque Terre.

Personaggi anche al servizio delle location, di cui offriranno punti di vista inediti, dal mare e dall’entroterra, e poco conosciuti; il cast sarà annunciato a fine anno e le riprese esterne prenderanno li via la prossima primavera.

Una squadra nutrita di enti ed istituzioni ha dimostrato di credere nel progetto, tanto da concedere il patrocinio al progetto: Marina Militare, Ministero della Cultura Segretariato Regionale, Genova Liguria Film Commission, Parco Nazionale Cinque Terre, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Camera di Commercio di Genova, Comuni di: Genova, Rapallo, San Remo, La Spezia, Camogli, Sestri Levante, Porto Venere, Portofino, Loano, Savona, Sanremo e Confcommercio Genova.