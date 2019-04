Pro Partria-Entella, prevendita per Busto Arsizio

Si comunica che per la gara in oggetto in programma Sabato 13 Aprile 2019 con inizio alle ore 16:30 presso lo Stadio “ C. Speroni “ di Busto Arsizio, i biglietti potranno essere acquistati on line o presso tutti i punti vendita del circuito VIVATICKET, per comodità ne elenchiamo alcuni secondo criteri di vicinanza:

 AGENZIA VIAGGI TIGULLIO MARCONE Piazza Matteotti n°21 CHIAVARI

 METALDI MAURIZIO Via Martiri della Liberazione n°182 CHIAVARI

 PRO LOCO CAMOGLI Via XX Settembre n°33 CAMOGLI

 TABACCHERIA QUAIOTTI PATRIZIA Piazza S. Antonio n°4 SESTRI LEVANTE

Il prezzo dei tagliandi d’ingresso:

 Tribuna Centrale € 30,00 + d.p.

 Tribuna Laterale € 20,00 + d.p.

 Settore Ospiti € 10,00 + d.p..

L’apertura delle vendite sarà attiva da Lunedì 8 Aprile 2019 ore 10:00.

I biglietti per il Settore Ospiti saranno acquistabili fino alle ore 19:00 di Venerdì 12 Aprile 2019 non il giorno della Gara nemmeno presso i botteghini dello Stadio; mentre per gli altri settori anche il giorno della Gara solo nelle rivendite Vivaticket.

I tagliandi d’ingresso allo Stadio, potranno essere acquistati anche se non in possesso di Tessera del Tifoso/Supporter Card.