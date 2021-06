Primavera Samp, pari e vetta contro la Fiorentina

Un pari che vale oro. Al “Bozzi” di Firenze la Sampdoria di Tufano va sotto poco prima dell’intervallo ma nella ripresa reagisce e agguanta i viola con Di Stefano, balzando momentaneamente in vetta alla classifica del Primavera 1 TIM.

Svantaggio. I blucerchiati partono forte e già al 2′ potrebbero sbloccare il risultato sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma lo stacco aereo di Angileri termina di poco a lato. Al 32′ Di Stefano scatta in contropiede e batte a rete da fuori area ma Fogli è reattivo e respinge la minaccia. Il Doria alza il baricentro e al 38′ è Siatounis a tentare la conclusione di potenza da fuori area ma l’estremo viola dice ancora una volta no e al 42′ la Fiorentina trova con Dutu il gol che rompe gli equilibri e ci costringe a rientrare negli spogliatoi in svantaggio.

Botta. Al rientro in campo Tufano si rende conto dopo pochi minuti che la squadra fatica a contenere la pressione avversaria e, complice anche una botta al volto che manda fuori uso Brentan, inserisce Francofonte a centrocampo e Montevago in attacco al posto di Gaggero. Ed è proprio il neoentrato Francofonte ad impegnare al 12′ Fogli, abile a deviare il tiro sopra la traversa. Per dare ancora maggior linfa all’attacco, il tecnico doriano manda in campo Ercolano per Canovi ma al 20′ è la Fiorentina a sfiorare il raddoppio: Spalluto riceve in area e con il destro manda il pallone fuori di un soffio.

Sigillo. Scampato il pericolo, ci rituffiamo in avanti: al 22′ Francofonte prima e Obert poi impegnano l’estremo viola, quindi è Di Stefano a tentare la giocata dai venti metri al 27′ ma la mira non è precisa. Al minuto 34′ però il bomber doriano non sbaglia: con una doppia sterzata si libera di due avversari in area e in diagonale infila Fogli, trovando il tredicesimo sigillo personale che vale l’1-1 e il momentaneo primato in classifica.

Fiorentina 1

Sampdoria 1

Reti: p.t. 42’ Dutu; s.t. 34’ Di Stefano

Fiorentina (3-5-2): Fogli; Fiorini, Dutu, Frison; Gentile (30′ s.t. Milani), Bianco (30′ s.t. Krastev), Agostinelli (46′ s.t. Amatucci), Corradini, Pierozzi; Munteanu, Spalluto.

A disposizione: Ricco, Dainelli, Gabrieli, Ghilardi, Giordani, F. Di Stefano, Toci, Tirelli, Favasuli.

Allenatore: Aquilani.

Sampdoria (3-5-2): Saio; Aquino, Angileri (40′ s.t. Yepes Laut), Obert; Somma, Brentan (10′ s.t. Francofonte), Trimboli, Siatounis, Canovi (18′ s.t. Ercolano); L. Di Stefano, Gaggero (10′ s.t. Montevago).

A disposizione: Zovko, Gentile, Napoli, Miceli, Malagrida, Migliardi, Pedicillo, Krawczyk.

Allenatore: Tufano.

Arbitro: Maranesi di Ciampino.

Assistenti: Cavallina di Parma e Buonocore di Marsala.

Note: ammoniti all’7′ p.t. Frison, al 19′ s.t. Bianco per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 5′ s.t.; terreno di gioco in sintetico.