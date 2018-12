Preso topo d’auto con bottino natalizio

Si vede che il 58enne barese, pregiudicato e senza fissa dimora, voleva fare le scorte per Natale, invece è stato arrestato dalla polizia in via Piaggio per furto aggravato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Giovedì notte la sala operativa ha inviato alcune volanti in via Piaggio dove un residente stava vedendo un uomo scassinare le auto in sosta.

Il malvivente, che all’arrivo della Polizia si era appena dileguato, è stato notato dai poliziotti del Commissariato San Fruttuoso mentre stava cercando di nascondersi dietro un cancello.

Bloccato dagli agenti, ha cercato di sottrarsi all’arresto spintonandoli e divincolandosi, soprattutto nel tentativo di impedir loro di guardare dento i sacchetti che impugnava.

In effetti all’interno vi erano 13 pandolci e diversi generi alimentari che l’uomo aveva poco prima sottratto dal baule di un’auto, non prima di aver aperto e rovistato altre 7 vetture in sosta.

Sotto il maglione il 58enne nascondeva una torcia elettrica con batterie di ricambio e un mazzo di chiavi, mentre dentro gli slip nascondeva 1295 euro in contanti.