New Racing for Genova con onore alla Ronde Valli Imperiesi

Una foratura priva Matteo Ceriali e Vanessa Lai della quarta posizione finale

Soddisfacente partecipazione della New Racing for Genova alla 13^ Ronde Valli Imperiesi: l’ultimo rally della stagione ligure ha visto, infatti, il sodalizio diretto da Raffaele Caliro portare al traguardo sette degli otto equipaggi schierati al via. Unica vettura a non arrivare in fondo, la Renault Clio di Classe S1600 di Ivan Biggio – Laura Bottini, costretta al ritiro dopo la terza delle previste quattro prove speciali per noie al motore.

Gara sfortunata anche per gli attesi Matteo Ceriali e Vanessa Lai, che però non hanno affatto tradito le aspettative. In lizza per la prima volta con una Skoda Fabia Evo RS, i portacolori del sodalizio genovese hanno occupato costantemente la quarta posizione assoluta per tre prove speciali, patendo una foratura nell’ultimo tratto cronometrato che li ha fatti scivolare in settima piazza. A parziale consolazione, per loro, ad ogni modo, è arrivato il successo nella speciale graduatoria riservata agli Under 25.

Due i secondi posti di Classe all’attivo della New Racing for Genova. Li hanno conquistati, al termine di una gara tutta sostanza, Loris Perino – Federico Di Ninno (Renault Clio) nella R3 e Davide Ramoino – Arianna Genaro (Peugeot 106) nella A6, dove hanno chiuso con un ritardo di appena 2”3 dal vincitore.

Nella Classe Rally4, dodicesima posizione finale per la Renault Clio dei funambolici Ennio Bini – Fabio Rinaldi, penalizzati di 1’ per l’arrivo in ritardo al CO finale dovuto a noie meccaniche, e sesta piazza tra le Super 1600 per la Clio dei divertiti Luigi Guardincerri – Michele Guastavino.

Tra le due Renault Clio iscritte dalla New Racing for Genova nell’affollata Classe Rally5, buona prestazione per Emanuele Del Prete – Luca Pierani, che hanno chiuso in nona posizione a fronte di una penalizzazione di 1’10” per un ritardo al CO, necessario per ultimare un intervento alla vettura in assistenza, e proficua esperienza per Alex Zerega e Deborah Casazza, che si sono classificati dodicesimi.

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.