Presentato il Nautico 2018 | Demaria: Il Salone più bello di sempre

Manca circa un mese alla Cerimonia d’Inaugurazione del 58°Salone Nautico a Genova dal 20 al 25 settembre 2018 organizzato da UCINA Confindustria Nautica, la macchina organizzativa lavora a pieno ritmo, consapevole delle aspettative che la città di Genova nutre, una volta di più, sull’evento.

Il Salone Nautico sarà, infatti, la prima vetrina internazionale per la città, dopo la tragedia di ponte Morandi, ad accogliere visitatori e operatori da tutto il mondo. “Genova con il Salone Nautico avrà un banco di prova importante – ha dichiarato in una recente intervista Carla Demaria, presidente di UCINA Confindustria Nautica – e saprà mostrarsi in tutta la sua bellezza e sarà il Salone Nautico più bello di sempre”.

Il Salone Nautico è un evento unico per le sue caratteristiche, che consentono di mettere in mostra in un solo contesto espositivo, in mare, a terra e al coperto, le ultime novità della produzione cantieristica, i motori, l’elettronica, gli accessori, il turismo e tutti i servizi: Quest’anno gli espositori saranno 948 (+ 7,2% rispetto al 2017) e + 46 imbarcazioni in esposizione in acqua.

Il segmento dei motori entrobordo fa registrare un +13% di crescita mentre è boom per i fuoribordo con il +23% in termini di aumento di presenze. Nella vela cresce la dimensione media delle imbarcazioni esposte. Accessori e componenti sono al + 16,8%.

Negli ultimi anni, la manifestazione si è evoluta seguendo le trasformazioni del mercato, l’andamento dell’industria della nautica da diporto in Italia si conferma positivo per il terzo anno consecutivo.

Proprio un’indagine condotta dall’Ufficio Studi di UCINA Confindustria Nautica sulle previsioni 2018 vede il 69% delle aziende coinvolte dichiarare, sulla base del portafoglio ordini, una crescita del fatturato.

Il mercato interno continua a crescere, trainato anche dal settore del leasing che ha registrato un +58% di stipulato nel 2017.

Nei primi 5 mesi del 2018, il leasing ha registrato un +29% in valore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche il contesto mondiale ed europeo vede una crescita generale dell’industria nautica, cosa che conferma come il trend positivo sia ormai solido.

Il layout della Manifestazione si presenterà come quattro saloni in uno, frutto ciascuno di un’analisi puntuale e del confronto con gli espositori, con servizi dedicati a ogni target e la ricerca della massima espressione di rappresentatività.

La collaborazione con ICE Agenzia. In occasione dell’edizione 2018 del Salone Nautico, ICE-Agenzia, attraverso il Piano Straordinario di Promozione del Made in Italy varato dal Ministero dello Sviluppo Economico, e UCINA Confindustria Nautica, hanno organizzato una missione di incoming di giornalisti e operatori esteri.

A conferma della valenza internazionale della manifestazione, saranno presenti 73 giornalisti delle più importanti testate internazionali e 87 buyer esteri provenienti da 27 nazioni.

L’attività di rappresentanza prevede, inoltre, Ia presenza istituzionale ICE – UCINA e la promozione contestuale del Salone Nautico e delle aziende del comparto presso i principali saloni internazionali che si svolgono durante l’anno: a partire dagli Stati Uniti.

Seguirà il METS Trade di Amsterdam dal 13 al 16 novembre dove UCINA Confindustria Nautica organizzerà, in collaborazione con Agenzia ICE, il padiglione nazionale Italia.

L’attività internazionale proseguirà nel 2019 il cui primo appuntamento è fissato dal 19 al 27 gennaio al Boot di Düsseldorf.

I convegni e gli eventi. Da sempre piattaforma orizzontale molto orientata al prodotto, il Salone Nautico ha ora assunto una verticalità che comprende la cultura del mare, la formazione e tutta l’esperienza per chi ama il mare. Dal 20 al 25 settembre, saranno sei i giorni dedicati ai convegni istituzionali del ForumUCINA, workshop, eventi e premiazioni sportive, affiancati dalle attività del “Sea Experience” dove sarà possibile provare le ultime novità in fatto di sport acquatici o lasciarsi coinvolgere da sfide ed eventi organizzati per intrattenere i visitatori.

Il programma dei convegni ForumUCINA, che coinvolgerà sia la stampa che gli operatori del settore, prenderà il via giovedì 20 settembre con l’importante convegno inaugurale “I campioni globali. La nautica e il Paese che vince”. Seguirà, nella stessa giornata, l’attesa presentazione dei dati di settore de La Nautica in Cifre nell’ambito del convegno “Boating Economic Forecast”. Nel corso dei sei giorni di manifestazione saranno affrontate ed approfondite le principali tematiche di interesse del settore, dal turismo e portualità alla nautica e fisco, all’innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale.

Il Salone Nautico e la sostenibilità ambientale. Il 58° Salone Nautico è, inoltre, in prima linea per la salvaguardia del mare e delle sue biodiversità.

Durante i sei giorni di manifestazione saranno numerose le realtà ospitate al Salone Nautico impegnate nel coinvolgimento e nella sensibilizzazione del grande pubblico sul tema della protezione e della difesa del mare. Dalle azioni ambientali, alle vele 100% riciclabili, tutte le proposte mirano a coinvolgere ogni figura legata al mare che potenzialmente è in grado di contribuire attivamente alla causa: istituzioni, diportisti, club nautici, operatori del settore, porti turistici, volontari, bagnanti.

Tra le iniziative, UCINA Confindustria Nautica patrocina One Ocean Foundation, un progetto dello Yacht Club Costa Smeralda che ha scelto quale ambasciatore Mauro Pelaschier. L’ex timoniere di Azzurra sta navigando per completare il periplo dell’Italia a tappe e sensibilizzare il pubblico e gli appassionati sul problema delle microplastiche nei mari di tutto il mondo. Partito da Trieste il 29 giugno scorso, Pelaschier arriverà a Genova il 21 settembre e sarà accolto al Salone Nautico e parteciperà alla serata inaugurale organizzata dallo Yacht Club Italiano, partner di UCINA.

La serata inaugurale, venerdì 21 settembre, sarà all’insegna dello sport e del charity, avverrà, in collaborazione con lo Yacht Club Italiano.

In un contesto di mondanità e spettacolo, coniugherà sport, moda, musica e charity nella location di Porticciolo Duca degli Abruzzi.

La serata benefica sarà a favore dell’Istituto Giannina Gaslini e verrà condotta dalla giornalista televisiva, specializzata in trasmissioni dedicate al mare e all’ambiente, Tessa Gelisio, da anni volto dell’evento serale del Salone Nautico. Al suo fianco, i testimonial del mondo dello sport Federica Pellegrini e Luca Dotto ed il velista, Mauro Pelaschier.

Ad arricchire il parterre, l’accoglienza magica della voce del tenore Carlo Nicolini accompagnata dal maestro Corrado Casati. Tra gli ospiti anche Valerio Massimo Manfredi, che intratterrà gli ospiti con una breve lettura dedicata al mare.

Dallo sport alla musica, dalla letteratura alla moda. Quest’ultima avrà la firma di Chiara Boni che vestirà le hostess della serata. Anche gli ospiti che parteciperanno alla gara di solidarietà per il Gaslini riceveranno per ricordo un prezioso bracciale della collezione Sail-O Memorable Pieces.

Nel corso della serata saranno, inoltre, consegnati da UCINA Confindustria Nautica i riconoscimenti alle aziende che con continuità hanno creduto nel Salone Nautico quale strumento strategico di promozione dell’industria nautica partecipando a 50 edizioni della manifestazione.

A chiusura della serata, uno spettacolo di luci e fumi sull’acqua organizzato da Yacht Club Italiano.

Internet: www.salonenautico.com