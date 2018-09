Presentata la 25^ SDA Bocconi MBA’s Conference Regatta

E’ stata presentata questa mattina al 58esimo Salone Nautico di Genova la 25^ edizione della SDA Bocconi MBA’s Conference Regatta 2018 che si svolgerà il prossimo weekend (27/30 settembre) tra Santa Margherita Ligure e Portofino.

Attesi oltre 450 studenti delle più prestigiose Business School mondiali.

Cuore della 15^ edizione della regata targata SDA Bocconi School of Management e Yacht Club Italiano sarà la Conference di sabato 29 settembre, in partnership con One Ocean Foundation, sul tema “The Role of the new Leaders for the Blue Economy: saving the Ocean for a Smart and Sustainable Growth”.

La regata “Bocconiana” è ormai un classico: in 15 anni, dal 2004 ad oggi, hanno partecipato circa 4mila studenti di Master of Business Administration, provenienti da

oltre 60 nazioni e da tutti i continenti. Un evento unico nel suo genere, che stimola la voglia di gareggiare e di vincere tipica di ogni sfida, nello sport e nel lavoro. Tutto questo, nella meravigliosa cornice della Riviera di Levante.

I futuri manager potranno approfittarne per incontrarsi, fare networking e approfondire i temi culturali e di studio, grazie alle conference che da sempre caratterizzano il programma dell’iniziativa.

L’evento sportivo si concentrerà nelle giornate di venerdì 28 e sabato 29 settembre: i protagonisti saranno studenti e Alunni di oltre 20 business school provenienti da tutto il mondo.

“Una regata sicuramente fuori dai nostri schemi classici – nelle parole di Nicolò Reggio, Presidente dello Yacht Club Italiano – cui siamo molto affezionati e che è straordinaria proprio per il suo DNA, ovvero quello di unire il nostro sport a contenuti intellettuali profondi e di rilievo, grazie alla Conference e alla qualità di temi e relatori. Noi continuiamo nel nostro ruolo in acqua, cercando di elevare il livello tecnico delle regate e garantire così competizione, divertimento e spirito di squadra”.

“Un evento spettacolare ed entusiasmante a cui quest’anno abbiamo deciso di dare una connotazione particolare – sottolinea Federico Pippo, docente di Finanza Aziendale di SDA Bocconi School of Management – grazie alla partnership con One Ocean Foundation. E’ impensabile oggi non mantenere elevatissima l’attenzione sulla salvaguardia dell’ambiente marino, che ogni singolo individuo può contribuire a salvare e preservare con piccole azioni virtuose. Tutto l’evento sarà pertanto incentrato sul tema della sostenibilità ambientale ed avrà il suo culmine con la Conference di sabato 29 settembre intitolata: “The Role of the new Leaders for the Blue Economy: saving the Ocean for a Smart and Sustainable Growth.”. L’obiettivo è quello di diffondere la consapevolezza di quanto sia urgente intervenire a protezione dei nostri mari e di proporre soluzioni concrete.”

Oltre a SDA Bocconi School of Management scenderanno in acqua anche MIP Graduate School of Business per l’Italia, IESE Business School, IE Business School ed ESADE dalla Spagna, le francesi INSEAD ed HEC Paris, la London Business School e la University of Cambridge: Judge dalla Gran Bretagna, l’IMD dalla Svizzera, la Goethe Business School e la WHU Beisheim dalla Germania e l’olandese Rotterdam School of Management, oltre agli equipaggi non europei, ovvero otto team in arrivo dagli Stati Uniti (Harvard Business School;University of Pennsylvania: Wharton ; Columbia Business School; University of Chicago: Booth; MIT: Sloan; Dartmouth College: Tuck; Yale School of Management; New York University: Stern), uno dal Canada (UBC Sauder School of Business), uno dalla Russia (Moscow School of Management SKOLKOVO) e uno da Hong Kong (HKUST Business School).