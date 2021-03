Presentata la 22° edizione di Stelle nello Sport

Il progetto che promuove la cultura e i valori dello sport in Liguria

Stelle nello Sport è un progetto giunto alla 22° edizione che promuove la cultura e i valori dello sport in Liguria, importante oggi, nel pieno della pandemia.

Anche per il 2021 le attività, presentate oggi presso la Sala Trasparenza di Regione Liguria, sono molteplici.

Perché Stelle nello Sport è una vetrina per tutte le realtà sportive liguri e un percorso che ne porta alla ribalta le eccellenze.

Porta i valori dello sport in cattedra, raggiungendo migliaia di studenti nelle scuole di tutta la Liguria. E ha saputo creare una rete solidale che ogni anno sostiene in modo significativo la Gigi Ghirotti Onlus.

Stelle nello Sport può contare sull’importante sostegno di Regione Liguria e Comune di Genova. Tra i partner istituzionali anche Porto Antico Spa e Camera di Commercio di Genova. Il progetto è patrocinato da Coni e Cip Liguria, Ufficio scolastico regionale per la Liguria, Unige, Ussi, Panathlon, Genoa e Sampdoria.

Da oggi partono le votazioni sul sito www.stellenellosport.com per eleggere gli sportivi e le società dell’anno.

E’ aperta anche la partecipazione al Premio Fotografico Nicali-Iren con la possibilità di inviare un massimo di 3 foto di sport alla mail foto@stellenellosport.com.

Ad aprile scatterà il videocontest “Lo Sport ai tempi del Coronavirus” per raccontare come le società sportive resistono e reagiscono alle difficoltà.

Sono già iniziati gli incontri nelle Scuole nell’ambito del filone “Una Classe di Valori”. I “talent” di Stelle nello Sport trasmettono ai giovani i valori dello sport raccontando le proprie esperienze. Alcuni incontri sono dedicati all’importante tematica “Sport, alimentazione e ambiente”. Straordinaria la partecipazione al concorso scolastico “Il Bello dello Sport” con oltre 13 mila elaborati distribuiti nelle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Sulla piattaforma CharityStars (www.charitystars.com/stellenellosport) si apre anche l’ormai storica “Asta delle Stelle” a favore della Gigi Ghirotti.

Scendono “in campo” tanti campioni con i loro cimeli autografati. Questa settimana sono all’asta le maglie di Pandev (Genoa) e Ramirez (Sampdoria) e il body azzurro delle ginnaste Alice e Asia D’Amato. Nelle prossime settimane toccherà anche a Spezia ed Entella, poi alcune delle più importanti squadre di Serie A, e tanti nazionali di varie discipline tra cui spicca il “genovese” Federico Chiesa.

A giugno uscirà la 14° edizione dell’Annuario ligure dello Sport, una preziosa vetrina per tutto il movimento sportivo e un fondamentale strumento di lavoro per giornalisti, dirigenti e operatori dello sport. Un percorso intenso e lungo che porterà al 22° Galà delle Stelle programmato per venerdì 24 settembre al Porto Antico di Genova dove si svolgerà, come per tradizione, la Festa dello Sport (25 e 26 settembre). Un momento atteso che tutto il mondo sportivo auspica possa essere una vera e propria ripartenza.

“Per me – ha detto l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – è un piacere poter annunciare l’edizione 2021 di Stelle nello Sport, la kermesse che porta alla ribalta lo sport nella nostra regione. Sin dal primo giorno del mio mandato ho affermato un concetto che lo sport è vita e che non possiamo in nessun modo rischiare di perdere una generazione di sportivi ed ancor di più l’humus su cui si fonda che è la passione delle tante società sportive ora in crisi. Stelle nello Sport contribuisce, e non poco, alla diffusione dei valori e della cultura dello sport ed oggi più che mai abbiamo bisogno che questi siano degnamente celebrati insieme alla capacità di resilienza dei liguri. Mi auguro con tutto il cuore che l’edizione 2021 di Stelle nello Sport sia quella della ripartenza”.

“Stelle nello Sport – ha spiegato spiega l’assessore regionale alle politiche sociali Ilaria Cavo – da oltre 20 anni è uno dei più importanti progetti di promozione della cultura dello sport. Quest’anno, nonostante la pandemia non si è fermato e ha confermato tutte le proprie iniziative, tra cui quelle dedicate al mondo della scuola e alla mission solidale a favore della Gigi Ghirotti, a dimostrazione dell’importanza dello sport come presidio socio-culturale”.

Alla presentazione ha partecipato, per il Comune di Genova, il consigliere Vittorio Ottonello. “Se oggi – ha detto – sentiamo parlare dello sport come un valore universale da insegnare nelle scuole è merito di associazioni come Stelle nello Sport, di persone che hanno lavorato con questa mentalità, per questo obiettivo. Un lavoro preziosissimo quello di Michele Corti e Marco Callai. Non dimentichiamo che solo a Genova ci sono 1.017 società sportive, 1017 presìdi sportivi che non mollano e non vanno abbandonati”. Il saluto della Porto Antico Spa firmato dal presidente Mauro Ferrando è arrivato grazie alla presenza di Luisella Tealdi, responsabile manifestazioni. Il mondo sportivo è stato rappresentato da Antonio Micillo (Coni) e Dario Della Gatta (Cip). Da Aukland è arrivato un saluto speciale, quello di Pietro Sibello, stratega di Luna Rossa, più volte premiato al Galà delle Stelle.

In Sala Trasparenza hanno voluto portare il loro saluto e abbraccio al mondo sportivo ligure due campioni del calibro di Paola Fraschini, reduce dalle serate del Festival di Sanremo con i pattini sul palco dell’Ariston e Francesco Bocciardo, in piena rincorsa verso le Paralimpiadi di Tokyo.

“Spero che lo sport possa essere d’aiuto in questo momento di grande difficoltà – ha sottolineato Paola Fraschini – e sono davvero felice di poter essere di nuovo qui a Genova, al fianco della mia Associazione e di Stelle nello Sport”.

Francesco Bocciardo: “Ringrazio Stelle nello Sport perché ha sempre voluto dare visibilità al mondo dello sport. Ai giovani nelle scuole dico di avere sogni grandi e non arrendersi mai. Io a 14 anni ricordo che già avevo il sogno di andare alle Olimpiadi, e ho dovuto lottare contro gente che mi diceva “non ce la farai”. Se avete un sogno, ragazzi, non lasciatevelo strappare e inseguitelo!”. Messaggi importanti anche in collegamento video da parte di Evelina Christillin, dirigente in seno a Uefa e Fifa e presidente del Comitato organizzatore di “The Grand finale Ocean Race” a Genova e Camilla Alfieri, stella genovese dello sci oggi apprezzata commentatrice del circo bianco su Eurosport.

“Da Stelle nello Sport e da questa straordinaria rete sportiva – ha spiegato il Prof. Franco Henriquet – in un momento in cui tante altre attività non ci hanno più sostenuto, riceviamo un supporto straordinario, non solo economico. Oggi più che mai portare avanti la nostra attività è complicato e supporti come questo sono per noi davvero fondamentali. Il ringraziamento va quindi a chi porta avanti da così tanto tempo questo progetto e a tutti coloro, istituzioni e aziende, che lo sostengono”.