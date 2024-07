Potenziati i controlli anticrimine per la movida nel levante cittadino

Controllate oltre 130 persone

Potenziati i servizi anticrimine disposti dal Questore, finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori, al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e delle condotte delle aggregazioni giovanili violente, in considerazione della maggiore affluenza estiva nel fine settimana nel levante cittadino.

In particolare, nella serata di ieri e fino a tarda notte, i servizi di controllo straordinario del territorio hanno interessato le zone di Quinto, Quarto e Corso Italia.

Ad operare gli agenti del Commissariato di P.S. Foce-Sturla e del Reparto Prevenzione Crimine Liguria. Prezioso l’ausilio delle Unità Cinofile antidroga.

Durante tutta l’attività sono stati controllati 4 locali; in particolare in un bar del lungomare di Quinto sono stati rinvenuti, nei pressi dell’esercizio, circa 5 gr di hashish mentre in un bar della zona di Quarto, un 20enne è stato trovato in possesso di circa 8 gr di hashish; per il giovane è scattata la sanzione amministrativa.

Stessa sorte per un 22enne trovato, nei giardini di Quinto, in possesso di circa 1,5 gr della medesima sostanza.

Complessivamente sono state controllate oltre 130 persone, alcuni profili soggettivi sono tuttora al vaglio.