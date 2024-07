Allerta Caldo a Genova: potenziati i servizi del call center informanziani

Estate sicura: iniziative e formazione per il call center informanziani

Genova – Il Comune di Genova potenzia i servizi del programma Estate Sicura in risposta all’allerta caldo.

Sono state avviate iniziative formative per migliorare il progetto, in particolare i centralinisti del Call Center Regionale Informanziani sono stati aggiornati sulle informazioni sui servizi disponibili. L’obiettivo è migliorare il coordinamento tra le attività e garantire un orientamento sicuro ai cittadini.

Estate sicura e il piano operativo nazionale

Il programma “Estate Sicura” fa parte del Piano Operativo Nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, a cui la Regione Liguria aderisce dal 2004. Agorà, in qualità di capofila dell’ATS Regionale del Progetto “Maggiordomo di Quartiere e Custodi Sociali,” partecipa attivamente.

Servizi del call center regionale informanziani

Il Call Center Regionale Informanziani, attivo dalle 8 alle 20 tutta la settimana, offre informazioni, ascolto e orientamento sui servizi disponibili per le persone anziane e fragili. Finanziato dalla Regione Liguria, il numero verde 800.593235 rappresenta un punto di riferimento fondamentale.

Dichiarazioni degli assessori

L’assessore alle Politiche Sociali di Genova, Lorenza Rosso, afferma: “I servizi del call center rispondono alle esigenze dei cittadini, in particolare delle persone fragili che necessitano di aiuto per comprendere i servizi attivati sul territorio. Il servizio telefonico è essenziale per chi ha difficoltà a muoversi, soprattutto con le temperature elevate.” Giacomo Raul Giampedrone, assessore alle Politiche Sociali della Regione Liguria, aggiunge: “Il progetto dei custodi sociali e dei maggiordomi di quartiere è un’eccellenza nazionale che ha preso in carico oltre 1.100 anziani l’anno scorso, con un aumento delle chiamate nei mesi più caldi.”

Collaborazione tra comune e terzo settore

Andrea Rivano, Direttore della Cooperativa Agorà e Responsabile della rete degli ETS, sottolinea l’importanza della collaborazione tra Comune di Genova e Terzo Settore. Questa sinergia è fondamentale per potenziare le azioni del progetto, specialmente in periodi critici come l’estate.

Protocollo di intesa e sviluppo del welfare territoriale

Il Comune di Genova, insieme al Forum Genovese e al Forum Ligure del Terzo Settore, ha sottoscritto un Protocollo di Intesa per potenziare le azioni di prevenzione, inclusione sociale e welfare territoriale. Questo protocollo mira a valorizzare l’integrazione tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore.

Servizi offerti dal call center informanziani

Il Call Center offre orientamento e informazioni per l’attivazione dei servizi dei Custodi Sociali e del Maggiordomo di Quartiere, supportando le persone anziane e le loro famiglie. Inoltre, diffonde informazioni su campagne di sensibilizzazione e organizzazione del tempo libero, garantendo l’orientamento ai servizi socio-sanitari e assistenziali.