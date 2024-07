Alassio ospita le presentazioni stellate della Salsiccia di Bra con Ricchebono

Evento enogastronomico di Bra’s 2024: un festival imperdibile

Ad Alassio, la splendida Perla del Ponente Ligure, prende il via la prima delle tre presentazioni stellate del festival Bra’s 2024, dedicato alla salsiccia, al formaggio, al pane e al riso di Bra.

La location scelta è la suggestiva terrazza sul mare del Diana Grand Hotel, che accoglie la prima tappa del tour enogastronomico.

Bra’s 2024: un evento enogastronomico di rilevanza nazionale

Bra’s si conferma uno degli eventi enogastronomici più importanti del Piemonte, pronto a espandere i suoi confini con presentazioni ad Alassio, Torino e Milano.

L’evento, in programma dal 19 al 22 settembre, è il risultato di una collaborazione tra il Comune di Bra, Ascom Bra, e vari consorzi locali, sostenuta dalla Regione Piemonte e dalla Camera di Commercio di Cuneo.

“Bra’s è un grande lavoro collettivo che coinvolge numerosi enti e associazioni locali,” commentano Luigi Barbero, direttore di Ascom Bra, e Gianni Fogliato, sindaco di Bra.

Il gemellaggio gastronomico tra Liguria e Piemonte

La Liguria ospita la prima delle tre presentazioni che precedono il Festival della Salsiccia di Bra. Alessandro Piana, presidente ad interim della Regione Liguria, sottolinea l’importanza dell’evento: “Questo evento rafforza il legame storico tra il cuneese e il Ponente ligure, unendo tradizioni culinarie e promuovendo le eccellenze territoriali.”

Ambasciatori stellati per le eccellenze braidesi

Tre ambasciatori stellati rappresenteranno le eccellenze di Bra nelle tre presentazioni esclusive.

Domenica 28 luglio, Ivano Ricchebono, chef del The Cook* di Genova, inaugura il ciclo di eventi ad Alassio. “Essere scelto come Ambassador per la Salsiccia di Bra è un grande onore,” afferma Ricchebono.

La terrazza del Diana Grand Hotel sarà teatro di un connubio tra salsiccia, formaggio, pane, riso di Bra e il pescato di Alassio.

L’accoglienza di Alassio

Marco Melgrati, sindaco di Alassio, esprime soddisfazione: «Siamo lieti di ospitare i prodotti della tradizione piemontese. Liguria e Piemonte sono vicine non solo geograficamente ma anche culturalmente.

La possibilità di valorizzare uno dei capisaldi della cucina tradizionale braidese come la salsiccia con le materie prime liguri e i prodotti del nostro mare può solo ampliare il ventaglio già ricco della tradizione culinaria nostrana».

Il Vicesindaco Angelo Galtieri aggiunge: “Questo matrimonio di sapori e tradizioni rafforza l’amicizia storica tra i territori e valorizza Alassio come meta turistica privilegiata».