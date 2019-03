Posteggi Rapallo, Saba perde ricorso a Consiglio di Stato. Bagnasco: ora gestione più moderna

I responsabili del Comune di Rapallo oggi hanno riferito che il Consiglio di Stato ha emesso la sentenza 1414/2019, con la quale è stato respinto il ricorso in appello promosso da Saba Italia spa contro Regione Liguria (Stazione unica appaltante regionale) in merito alla gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree parcheggio a pagamento nel territorio di Rapallo per gli anni 2017-2022.

“A fronte di tale sentenza – ha spiegato il sindaco Carlo Bagnasco – resta pertanto confermata l’aggiudicazione da parte della Regione (Suar) all’associazione temporanea di imprese SIS – Segnaletica industriale stradale s.r.l., Isola cooperativa sociale”.

Siamo felici che la vicenda legale si sia conclusa.

Ora si può finalmente avviare l’iter per alla stipula del contratto e dare inizio a un servizio di gestione parcheggi a pagamento nuovo e decisamente modernizzato, che risponderà alle esigenze di cittadini e ospiti”.