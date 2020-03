Poste, alcune filiali in autoisolamento a Genova?

Si registra qualche problema in alcuni uffici postali a Genova. L’ufficio postale di via Granello, in centro,sarebbe chiuso.

Da indiscrezioni sembra che una dipendente abbia avuto dei sintomi classici da Covid-19, per questo le sarebbe stato praticato un tampone.

Così in attesa del risultato, tutto l’ufficio si sarebbe posto in autoisolamento con i dipendenti ‘confinati’ in casa.

Situazione analoga in un ufficio di corso Firenze e a Pontedecimo.

Nel mentre sembra che in questi giorni, per gli addetti allo sportello delle Poste, arriveranno le tanto richieste protezioni in plexiglass.