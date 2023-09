Possibile revisione degli estimi catastali per i terreni floricoli di Imperia: “positiva notizia per chi è impegnato da 30 anni

“Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia della possibilità di revisione degli estimi catastali per tutti i terreni floricoli della provincia e ringraziamo il Senatore Berrino per l’interessamento – queste le parole del presidente di Confagricoltura Imperia, Gian Guido Ghione”.

“Siamo altresì orgogliosi – prosegue Ghione – di raccogliere ciò che grandi dirigenti dell’Unione Provinciale Agricoltori – Confagricoltura Imperia, come Stefano Assereto, chiedevano e per cui lottavano facendosi diligenti portatori delle esigenze dell’agricoltura imperiese presso il Governo. E – prosegue il presidente imperiese di Confagricoltura – siamo orgogliosi di questo possibile risultato a ‘favore’ dei nostri Imprenditori, agricoltori e floricoltori, il cui impegno per ottenere questa rivisitazione degli estimi si è attuato sin dagli anni ’90”.

“Speriamo – conclude Ghione – che questa giusta rivendicazione portata avanti da Confagricoltura in tutte le sedi, veda il giusto riconoscimento oggi. Il nostro impegno continuerà anche su altri temi strategici per il nostro comparto, con la stessa forza perchè la floricoltura e i floricoltori sono il più grande patrimonio della nostra provincia, da sempre agricola e floricola in particolare”.

“L’attuale disegno di legge sulla delega fiscale – sottolinea il presidente ligure di Confagricoltura, De Michelis – approvato il 12 luglio alla Camera ed il 2 agosto in Senato, prevede interessanti spunti per il comparto, dalle nuove classi colturali che tengano conto dei più evoluti sistemi di coltivazione alla assimilazione ai redditi agrari dei redditi che combattono il cambiamento climatico, fino all’aggiornamento telematico delle qualità e delle classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate, e la revisione degli estimi per la provincia di Imperia non può che essere interessante anche in questo quadro”.