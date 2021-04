Porto di Genova, importazione illegale di tartarughe e pappagalli: tunisini denunciati

I finanzieri del Secondo gruppo e i funzionari delle Dogane del Porto di Genova stamane hanno riferito di avere sequestrato, durante i controlli ai passeggeri arrivati dal Nord Africa, 43 rare tartarughe e 96 pappagalli di varie specie.

Le testuggini, della specie Graeca, erano messe in scatole di cartone.

I volatili appartengono a otto diverse specie a rischio estinzione.

I trasgressori, cittadini tunisini, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per violazione della normativa Cites.

Nel caso delle testuggini, in quanto trasportate in anguste scatole di cartone non idonee al trasporto animale, per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura.

Gli animali sono stati sequestrati.