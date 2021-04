Genova, annullato il tour estivo del DJ Francesco Fontes

Il Tour estivo 2021 del DJ genovese Francesco Fontes è stato annullato in virtù della persistente emergenza sanitaria

Di seguito le parole del DJ rivolte ai fans comparse sul suo sito ufficiale.

“A fronte delle nuove disposizioni di legge, come promesso rispondo ai tanti che dopo aver visto la riapertura degli spettacoli all’aperto dal 26 Aprile chiedono informazioni sulle mie serate di piazza estive. Purtroppo vi devo comunicare che anche per quest’anno IL TOUR ESTIVO 2021 E’ ANNULLATO e di seguito vi spiego le motivazioni. Il mio spettacolo non è di tipo statico e ha l’esigenza di andare in scena di sera senza luce naturale, non è possibile pertanto garantire alcun tipo di distanziamento fisico ed il nuovo dpcm prevede spettacoli all’aperto ma con regole ben precise anti assembramento. Qualora come lo scorso anno venga data la possibilità di svolgere dj set potrebbe essere data solo rispettando regole molto rigide che andrebbero a snaturare quella che è la funzione delle serate stesse. Per organizzare il mio tour occorrono mesi di anticipo, solitamente si inizia a Novembre dell’anno prima per arrivare ad Aprile-Maggio con l’ 80% delle serate già calendarizzato e queste sono collegate spesso ad eventi organizzati da amministrazioni comunali, associazioni, comitati o Pro Loco: ad oggi nessuno di loro ha messo in cantiere l’idea di organizzare una mia serata che presumibilmente può radunare in piazza centinaia o migliaia di persone. Non posso nascondervi che sono molto dispiaciuto di dover rinunciare per la seconda estate a quello che è non solo il mio lavoro ma anche la mia vita, perché gli ho dedicato tutto il mio tempo fino ad ora, ma sinceramente non vedo nessuna alternativa per i mesi a divenire. Cercherò di trascorrere questo tempo per portare a termine il mio libro iniziato lo scorso anno con l’arrivo della pandemia, che mi ha tenuto occupato il tanto, forse troppo, tempo libero che ho avuto a disposizione. Spero di poter uscire a Novembre con la speranza che la pubblicazione del libro possa rappresentare in qualche modo l’inizio del mio secondo tempo. Vi abbraccio.”

Per info: official web site www.francescofontes.it