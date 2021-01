Porto di Genova, Bucci: nuova diga foranea importante per i traffici di tutta Europa

“La nuova diga foranea del porto sarà importante non solo per Genova, ma anche per l’Italia e per i traffici di tutta l’Europa”.

Lo ha dichiarato oggi su fb il sindaco Marco Bucci.

“Un progetto importante, che non è solo un muro che ci protegge dalle onde – ha aggiunto Bucci – ma può essere anche una sorgente di energia.

Gli incontri per il dibattito pubblico s’inizieranno domani, tutti online: coinvolgeranno tecnici, enti e stakeholders in un percorso virtuoso di confronto.

Guardiamo avanti, teniamo le menti aperte e raccogliamo tutte le opportunità per dare a Genova un ruolo importante del mondo”.