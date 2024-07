Porto Antico: l’Arena del Mare conclude EstateSpettacolo con record di presenze

EstateSpettacolo 2024: un successo senza precedenti al Porto Antico di Genova

Il Porto Antico di Genova ha chiuso in grande stile la 25ª edizione di EstateSpettacolo, un evento che ha saputo catturare l’attenzione e l’entusiasmo di un vasto pubblico grazie a un ricco cartellone di musica, cabaret e teatro.

Lo scenografico spazio dell’Arena del Mare, la cui capienza è stata ampliata a 6.000 spettatori, ha ospitato ben 23 spettacoli, totalizzando oltre 47.000 spettatori e registrando sei serate sold-out. Di queste, due hanno beneficiato della nuova capienza aumentata, segnando un ulteriore successo per l’organizzazione.

Mauro Ferrando, presidente di Porto Antico di Genova, ha espresso gratitudine verso gli organizzatori: “Grazie alla loro programmazione, EstateSpettacolo cresce e si consolida ogni anno, confermandosi come uno degli eventi più interessanti dell’estate italiana.”

Luisella Tealdi, responsabile dell’ufficio Eventi di Porto Antico di Genova, ha sottolineato come questo sia stato “l’anno delle sorprese”. L’aumento della capienza dell’Arena ha fatto la differenza e la risposta entusiasta del pubblico ha superato ogni aspettativa, con serate sold-out annunciate e altre inaspettate, come quella dedicata agli anni ’90. L’entusiasmo del pubblico ha abbracciato anche le proposte più originali, dai concerti di Mahmood e CCCP, agli spettacoli comici sempre molto apprezzati.

Prossimi eventi al Porto Antico

EstateSpettacolo continua con un programma ricco di appuntamenti imperdibili. Dal 2 al 4 agosto, Piazza delle Feste ospiterà gli spettacoli organizzati da Black Widow Records. Ecco il programma:

2 Agosto – Porto Live Tribute Fest: Riders on the Storm : Tributo ai Doors con Dorian, voce dei Fungus Family. Glemeen : Tributo ai Beatles con Maurizio Cassinelli e Mauro Culotta. Empty Spaces : Show dei Pink Floyd con Pino di Santo alla batteria.

3 Agosto – Prog Fest: Frizzi2Fulci : Un evento di musica e cinema dedicato al regista Lucio Fulci. La Maschera di Cera : Iconico gruppo prog italiano, attivo dal 2002.

4 Agosto: Il Segno del Comando : Presentazione dell’album “…Al Passato, al Presente, al Futuro…Live in Studio!” in versione Limited Edition Picture Disc.



Prossimi appuntamenti di EstateSpettacolo

Piazza delle Feste: 6 Agosto: We Call it Tango 7 Agosto: We Call it Flamenco 8 Agosto: Candlelight – Tributo ai Coldplay, Ennio Morricone e Colonne Sonore 9 Agosto: Candlelight – Coldplay & Imagine Dragons, Tributo ai Queen

Isola delle Chiatte: 19-21 Agosto: Sea Stories Festival – “La leggenda del pianista sull’Oceano” 22-27 Agosto: Sea Stories Festival – “Melville e la balena bianca” 27-28 Agosto: Sea Stories Festival – “Moby Dick, la leggenda”



Biglietti online

I biglietti per tutti gli eventi sono disponibili su ticketgate.it.

EstateSpettacolo 2024 ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di attrarre un pubblico ampio e variegato, confermandosi come un appuntamento estivo di grande richiamo. L’Arena del Mare, con la sua nuova capienza, si è consolidata come punto di riferimento per gli eventi estivi genovesi, offrendo spettacoli di alta qualità in una cornice unica. Non perdetevi i prossimi eventi e continuate a seguire EstateSpettacolo per un’estate indimenticabile al Porto Antico di Genova.