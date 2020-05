PonteX, esce di casa di notte con coltello e marijuana: ecuadoriano preso dai carabinieri

La scorsa notte i Carabinieri della Stazione dell’Arma di Campomorone durante un controllo in via Anfossi a Genova Pontedecimo hanno identificato e denunciato in stato di libertà per porto abusivo di coltello di genere vietato un 21enne ecuadoriano, gravato da precedenti di polizia e mai rimpatriato.

Il sudamericano è stata inoltre segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Genova in quanto trovato in possesso di 3 grammi di marijuana per uso personale.

Non è tutto. Perché il 21enne è stato anche sanzionato per la violazione delle norme contenute nel decreto Conte sull’emergenza coronavirus.