Pomeriggio e serata complicata ieri per il traffico in autostrada

Tardo pomeriggio e serata complicata quella di ieri in autostrada in Liguria. Il mix per l’intenso traffico per il rientro dalle riviere e la presenza dei cantieri di manutenzione ha creato diversi disagi.

In particolare, sull’autostrada A12 si sono verificate code fino a 6 km fra Sestri Levante e Rapallo; 2 km tra Deiva e Sestri Levante; 6 km tra Nervi e Genova Ovest per scambio di carreggiata.

In A7 coda di 3 km tra Busalla a Ronco; sulla A26 code fino a 7 km tra Masone e Ovada e di 2 km tra Ovada e Masone.

Sulla A10 coda di 1 km tra Celle Ligure e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori.