Poliziotti intervengono per una lite, ma africano li aggredisce

E’ successo questa notte alla Spezia in via Garibaldi

Verso le 03.45 odierne, la Centrale Operativa della Questura della Spezia inviava una pattuglia della Squadra Volante in via Garibaldi per una lite in atto all’interno di un appartamento.

Sul posto gli agenti identificavano una 34enne africana che, in un evidente stato di confusione dovuta molto probabilmente all’assunzione di bevande alcoliche, chiedeva che venisse allontanato dal suo appartamento un uomo che al momento dell’intervento era presente nell’abitazione.

L’uomo, un cittadino del Mali di 33 anni regolarmente soggiornante, non voleva saperne di uscire di casa e continuava ad inveire all’indirizzo della giovane donna. All’ennesimo invito degli agenti, questi si scagliava contro gli agenti e durante la colluttazione ne colpiva uno che si vedeva costretto, successivamente, a ricorrere alle cure presso il locale Pronto Soccorso.

Accompagnato presso gli uffici della Questura per gli adempimenti previsti, l’uomo veniva denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.