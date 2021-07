Polizia locale, ragazza di 15 anni senza patente guida scooter rubato

Denunciati lei e il passeggero maggiorenne

Ieri sera, alle 23:00 la squadra serale del Unità operativa Centro della Polizia locale impegnata anche con un controllo elettronico in via Ippolito d’Aste, si è resa conto che il motociclo Piaggio Liberty che stava transitando, aveva l’assicurazione scaduta.

Gli agenti hanno fermato il veicolo nella Galleria Colombo che porta a in piazza Dante. Il veicolo è anche risultato rubato il 1º giugno scorso.

Alla guida c’era una ragazzina 15enne che era senza patente e che non aveva, quindi, l’età per conseguire la patente di guida per condurre un ciclomotore di cilindrata 125 cc.

La 15enne è stata denunciata per ricettazione in concorso. Denunciato anche per istigazione a delinquere e per la mancanza dell’assicurazione, il maggiorenne che viaggiava come passeggero, pregiudicato per reati specifici, rapina e aggressione a pubblico ufficiale.

Lo scooter è stato consegnato al legittimo proprietario.