Controlli della domenica sera della Polizia locale: 12 patenti ritirate

Nella serata di ieri, domenica 19 luglio, la Polizia locale ha sorpreso 12 persone guidare in stato di ebbrezza rispettivamente su 6 auto e 6 moto.

Nove sono state fermate dal Reparto Pronto Intervento, le altre 3 dal Distretto territoriale Centro e dal Distretto territoriale Valbisagno. Corso Saffi, corso Quadrio, corso Italia.

Di questi, 7 avevano un tasso di alcol nel sangue pari a 1,5 grammi per litro e gli altri 5 sanzionati per il tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 0,8 grammi per litro. Tutte le patenti sono state ritirate.

Nella stessa serata

