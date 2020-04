Policlinico San Martino, la situazione | 236 ricoverati, donazioni ad oltre 4,7 milioni

Sono in tutto 236 i ricoverati al Policlinico san Martino. In particolare 36 sono ricoverati in Malattie Infettive, 31 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 21 al Padiglione 10, 61 al Padiglione 12, 19 al 5° piano della palazzina laboratori, 28 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 34 al Maragliano.

Axpo Italia è stata tra le prime aziende ad aderire all’appello di raccolta fondi #genovapersanmartino, e a poche settimane dalla prima donazione dedicata all’aumento dei posti letto nei nostri reparti di terapia intensiva, ha lanciato una nuova iniziativa: i dipendenti in smartworking dell’azienda hanno aderito alla proposta di devolvere al Policlinico l’equivalente in denaro dei loro buoni pasto del mese di aprile.

Axpo Italia ne ha raddoppiato il valore, permettendo così di inviarci un nuovo prezioso contributo.

La raccolta #genovapersanmartino ha intanto sfondato il muro dei 4,7 milioni di euro raccolti (4.778.835,09€).

Attraverso le relazioni professionali dello chef genovese Matteo Losio, che da diverse settimane si sta occupando di pasti in orari serali agli operatori impegnati nell’emergenza, saranno distribuiti stasera 500 monoporzioni di prosciutto crudo affettato donato dal Prosciuttificio Fratelli Galloni di Parma grazie alla supervisione della ricercatrice genovese Monica Bodria, trasportati al Policlinico dal consorzio Parma Quality Restaurant.

Entrambe le realtà del parmigiano si stanno occupando di distribuire viveri e prodotti agli ospedali del loro territorio e hanno deciso di fornire un aiuto anche a quelli liguri.