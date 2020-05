Polemica Chiellini-Balo: Cassano difende il difensore azzurro

Polemica dopo l’anteprima del libro di Giorgio Chiellini che attacca Balotelli e Felipe Melo.

Antonio Cassano, in diretta Instagram con Christian Vieri, ammette che non conosceva la polemica scoppiata oggi tra i suoi ex compagni di Nazionale e non entra nel merito, ma riempie di elogi il difensore della Juventus

“Ho un enorme rispetto per Giorgio, è un ragazzo intelligente, capisce di calcio, in campo era da ammazzare perché ti menava, ma fuori dal campo è una grande persona – sottolinea Cassano -, è uno dei più intelligenti e bravi che ho conosciuto in questo mondo e se ha detto quelle cose avrà le sue ragioni. Con Mario sono stato pochi anni in Nazionale, con Chiellini una decina, è bravo, intelligente ed educato”.