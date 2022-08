Pisa-Genoa 0-1, un lampo di Ekuban decide il match

Il Genoa espugna l’Arena Garibaldi battendo il Pisa per 0-1 nel derby delle Repubbliche Marinare.

Il primo tempo vede il Pisa partire bene e rendersi pericoloso nei primi 10 minuti, ma è un fuoco fatuo che dura poco, dovuto all’infortunio di Torregrossa, rischiato dal primo minuto. Il giocatore infatti si sente tirare il muscolo dopo una conclusione volante e viene sostituito, una tegola che potrebbe ripercuotersi anche sul mercato. Ne approfitta il Genoa sfruttando tutti i punti deboli della difesa e passando in vantaggio con Ekuban. Manca profondità offensiva e i nerazzurri non riescono a pareggiare. Nella ripresa Maran prova a cambiare per riequilibrarla, ma senza successo. Nel finale di partita viene anche espulso per doppia ammonizione Calabresi, ma i nerazzurri se la giocano a viso aperto nonostante l’inferiorità numerica.