Pisa-Genoa 0-1, Blessin: Salvo solo i tre punti

Blessin non è soddisfatto della prestazione dei suoi nella vittoria del Genoa a Pisa.

“Cosa salvo della prestazione di questa sera? I primi 20′ abbiamo giocato malissimo, nel secondo tempo siamo entrati meglio in partita ma non abbiamo creato quello che ci aspettavamo. Ci sono sempre state situazioni aperte, dove potevi prendere o perdere il pallone: abbiamo difeso bene, ma non abbiamo fatto una buona partita, recuperando tanti palloni col problema che li abbiamo subito velocemente persi. In un’occasione Martinez ci ha tenuto in gioco, ma si deve migliorare nel possesso palla. C’era da gestire meglio nel secondo tempo le azioni in contropiede: dovevamo chiudere prima la partita. Qui a Pisa è vero che non è facile vincere…”