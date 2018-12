Pisa-Albissola, Bellucci: Migliore prestazione in trasferta

Una trasferta complessa, dove l’Albissola non si aspettava niente di più che fare una buona prestazione: oltre a quella è arrivato un punto d’oro che fa classifica ma soprattutto morale per i ceramisti.

Mister Bellucci fa fatica a trattenere l’entusiasmo per un risultato storico della sua squadra: “Punto meritato, è stata la nostra migliore prestazione in trasferta e questo si è tradotto in un ottimo pareggio contro una squadra molto difficile da affrontare come il Pisa all’Arena Garibaldi”.

“Ora dovremo mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare sodo, i risultati stanno cominciando ad arrivare ma siamo solo all’inizio del nostro cammino verso la salvezza”.

