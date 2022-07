Pietra Ligure, mezzo pesante contro muro al casello: camionista ferita

Sul posto la Stradale e il 118. La donna è stata portata in codice giallo

Questa mattina si è verificato un incidente al casello autostradale di Pietra Ligure in A10. Un mezzo pesante guidato da una donna ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muraglione.

E’ accaduto questa mattina alle 7.50 nella corsia di decelerazione in uscita dal casello autostradale.

Sconosciute le cause dell’incidente, potrebbe essersi trattato di una distrazione o di un malore.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Stradale, i medici del 118 e anche i vigili del fuoco di Savona, che hanno riportato in carreggiata il mezzo pesante.

La donna è stata trasferita in codice giallo in ospedale. L’incidente non ha avuto particolari conseguenze per il traffico.