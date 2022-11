Superata quota 120 iscritti, richiesta la deroga alla Federazione

“Pieno” di adesioni per l’11^ Ronde Valli Imperiesi. Ad una settimana dalla scadenza del termine per inviare le iscrizioni, infatti, sono giunte alla Scuderia Imperia Corse oltre 120 richieste di partecipazione alla propria loro gara, in programma il 19 e 20 novembre ad Imperia. I dirigenti del sodalizio organizzatore hanno provveduto ad inoltrare alla Federazione la prevista deroga che, se concessa, permetterà loro di accettare altre iscrizioni, che dovranno essere ratificate sul portale AciSport.

In attesa di definire il numero esatto degli equipaggi partecipanti all’11^ Ronde Valli Imperiesi, si moltiplicano le iniziative di contorno alla stessa. All’inedito “Trofeo N2 by 3F Competition”, che interesserà i piloti della classe N2, si sono aggiunti due premi speciali, il “Trofeo Baxin in Rosa”, che premierà il primo equipaggio femminile classificato, ed il “Trofeo Baxin Over 55”, riservato ai più veloci tra gli ultra cinquantacinquenni in gara. La sera di sabato 19 novembre, inoltre, a Calata Anselmi, nel Nuovo Porto turistico di Imperia, è prevista “La cena del Rallysta”, che sarà organizzata da Ineja Food: per prenotare, si può telefonare al 3287815022.

L’11^ Ronde Valli Imperiesi sarà articolata su 206,92 km totali, 42,40 dei quali relativi ai quattro passaggi sulla prova speciale “Guardiabella” (da Aurigo a Caravonica), allungata di 300 metri rispetto alla scorsa edizione. La gara scatterà domenica 20 alle ore 06:46 da Imperia Calata G. B. Cuneo, Banchina Portuale di Oneglia, dove si concluderà alle ore 15:22. Nel tardo pomeriggio di sabato è prevista la cerimonia inaugurale del rally, con la sfilata delle vetture partecipanti per le vie della città, partendo dal porto di Oneglia per Porto Maurizio e la sua centrale Via Cascione dove, grazie all’iniziativa dei commercianti e del CIV di Porto Maurizio, verranno allestiti un rinfresco ed un controllo a timbro.

Nel 2021, successo di Luca Pedersoli – Anna Tomasi (Citroën DS3) sulle Skoda Fabia dei locali Sandro Sottile – Marco Nari e Marco Cortese – Jessica James. La Ronde Valli Imperiesi sarà seguita da Primocanale, l’emittente televisiva genovese.

Per ulteriori informazioni si può consultare il portale dell’organizzazione, https://www.scuderiaimperiacorse.it/ oppure inviare una e-mail a scuderiaimperiacorse@gmail.com o seguire i profili social Facebook ed Instagram della Scuderia Imperia Corse.